Prvá slovenská vesmírna družica sa dostane na obežnú dráhu v piatok ráno

BRATISLAVA. Po piatich rokoch vývoja a viac ako ročnom čakaní sa prvá slovenská družica skCUBE dočká svojej vesmírnej premiéry.

Prvá slovenská družica skCUBE Dátum štartu : 23. 6. 2017

: 23. 6. 2017 Čas štartu : 5.59 LSEČ (3.59 UTC)

: 5.59 LSEČ (3.59 UTC) Miesto štartu : Satish Dhawan Space Centre, Shriharikota, India

: Satish Dhawan Space Centre, Shriharikota, India Družica poletí na indickej nosnej rakete PSLV-C38 spolu s ďalšími 30 družicami z celého sveta.

Misia družice začne po odpojení od rakety, teda maximálne 23 minút po štarte.

V piatok 23. júna o 5.59 ráno nášho času odštartuje na nosnej rakete z indického vesmírneho strediska Satish Dhawan Space Centre.

Na obežnú dráhu Zeme sa dostane približne 23 minút po štarte. Celý proces budete môcť sledovať online v českom jazyku.

Vo štvrtok o štarte informovali tvorcovia družice na tlačovej besede na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Čo sa môže pokaziť?

Projekt družice rozbehla Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) v spolupráci s niekoľkými slovenskými univerzitami a technologickými spoločnosťami.

Družicu mali pôvodne vyniesť do kozmu minulý rok na jar, štart však museli niekoľkokrát posúvať pre problémy s americkou raketou Falcon 9.

Nakoniec sa slovenská družica skCUBE začlenila do misie, ktorá na obežnú dráhu Zeme v piatok vynesie 31 družíc vrátane hlavného nákladu - indického satelitu Cartosat-2E - a českého cubesatu VZLUSAT-1.

Pri príležitosti štartu organizuje SOSA aj živý prenos na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU. Záujemcovia sa môžu prihlasovať na internetových stránkach SOSA.

Slovenská misia sa v skutočnosti začne až medzi 17. až 23. minútou po tom, čo indická raketa zapáli svoje motory.

SkCUBE sa v tomto čase oddelí spolu s ďalšími satelitmi od stupňa nosnej rakety.

Prvé signály z družice sa bude SOSA snažiť zachytiť pomocou anténnych systémov na Slovensku.

Indická nosná raketa má tridsaťročnú tradíciu bez vážnych problémov, ak by sa aj niečo v piatok pokazilo, Slováci to už neovplyvnia.

"Je nesmierne veľa vecí, ktoré by sa mohli pokaziť. Ak sa niečo stane vo vesmíre, nemôžeme to už ovplyvniť, je to mimo našej kontroly," povedala na tlačovej besede predsedníčka SOSA Michaela Musilová.

Štart rakety by mohlo oddialiť a znepríjemniť nepriaznivé počasie či zlé údaje na čo i len jednom z tisícok senzorov na nosnej rakete. Musilová však verí, že v piatok všetko prebehne v bez problémov.

Hlavné ciele misie

Misia ma podľa Musilovej tri hlavné ciele. SkCUBE má spopularizovať vedecko-technické smery a dokázať, že sme schopní zostrojiť funkčné vesmírne zariadenie aj na Slovensku.

Taktiež mala technologické ciele - dobrovoľníci, ktorí na projekte pracovali, vybudovali vesmírne technológie takmer z ničoho a získali tak cenné vedomosti.

"Dá sa povedať, že hlavné ciele tento projekt splnil už pred samotným štartom,” povedala Musilová.

V neposlednom rade bude družica vo vesmíre vykonávať vedecké experimenty.

Na Zem bude družica zasielať s oneskorením asi 30 minút takmer tri stovky údajov - údaje o stave, energii, palubnom počítači či správy o rotácii družice. V prvých týždňoch misie sa jej konštruktéri pokúsia rotáciu družice aj ovládať.

"Dáta z vedeckého experimentu budú pochádzať z nízkofrekvenčného snímača dlhých vĺn, ktorý bude robiť merania vo vysokej atmosfére Zeme a magnetosfére. Budeme tiež zisťovať, ako radiácia ubližuje súčiastkam a, samozrejme, fotiť našu planétu," vysvetlil Jakub Kapuš vedúci projektu skCUBE.

Všetky dáta z družice budú verejne prístupné. Budú ich môcť využívať stredoškoláci či amatéri, spracovať ich a spraviť vlastný projekt.

Nedôverujeme mladým

Myšlienka slovenskej družice vznikla ešte pred desiatimi rokmi. Skutočný vývoj tím dobrovoľníkov na čele s Kapušom začal až v roku 2011 a skončil na prelome rokov 2015 a 2016.

Dobrovoľníci na projekte strávili desaťtisíce nezaplatených hodín a spočiatku skCUBE financovali z vlastných zdrojov. Neskôr získali financie aj od sponzorov, z crwodfundingových kampaní a z verejných zdrojov.

Najťažšie na celom projekte bolo dať dokopy financie a spravovať tím zložený z dobrovoľníkov z celého Slovenska a zo zahraničia. "V určitom momente sa na jednom stole stretli všetky komponenty a museli do seba zapasovať," hovorí Kapuš.

Ani dôvera akademickej obce sa nadšeným doktorandom nezískavala ľahko.

"Musím sebakriticky povedať, že keď za mnou pred mnohými rokmi prišiel mladý muž s dlhým copom, Jakub Kapuš, a hovoril o prvej slovenskej družici, neveril som mu ani slovo," spomínal profesor Peter Ballo z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.

"Teraz sa družica dostane do vesmíru. Dokazuje to, že sa musíme naučiť dôverovať mladej generácii," dodal Ballo.