Jedny tenisky, 10125 dizajnov. Ukázali stavebnicu obuvi pre nerozhodných

Tenisky na želanie si ich doma zložíte bez šitia a lepidla. Jednotlivé časti sa dajú oprať alebo vymeniť.

22. jún 2017 o 13:15 Milan Gigel

https://player.vimeo.com/video/220734737

SOUL, BRATISLAVA. Majú to byť tenisky, ktoré si každý vyladí ku svojmu vkusu. Hoci obuvnícka stavebnica pozostáva iba z 5 dielov, celkovo z nej možno vyskladať viac ako 10 tisíc rôznych dizajnových kombinácií.

S takýmto konceptom sa chce na trhu presadiť začínajúca firma KI, ktorá dala novým teniskách názov Ecobe.

Športová obuv je podľa webu Mashable ako polotovar, ktorý si každý zostaví sám. Nič sa nelepí ako vo fabrike, jednotlivé kusy do seba zapadajú ako dobre vyladená stavebnica.

Do vonkajšieho rámu vsuniete podrážku, dáte mu šnúrkami tvar a do vnútra vložíte zvršok kombinovaný so stielkou, do ktorého osadíte vložku. V tej chvíli sa môžete obúvať.

Juhokórejská firma tvrdí, že sa pri svojom vývoji zamerala nielen na dizajn, ale aj pohodlie a praktickú stránku nosenia. Kompletné tenisky vyjdú v prvom predpredaji na 70 dolárov, každý si môže tenisky vyskladať zo širokej škály ponúkaných dielcov.

Modulárnosť, jednoduchá oprava a údržba sú lákadlom ,ktoré kráča bok po boku s personalizovaným vzhľadom. Ak vás vzhľad začne nudiť, jednoducho vymeníte niektorú zo súčastí za inú a máte pocit že ste si kúpili nové topánky.

Firma navyše hovorí o tom, že Ecobe sú recyklovateľné, tenisky možno čistiť v práčke a ak prídete k niekomu na návštevu, vytiahnete si vnútornú časť von, čím získate papuče s čistou nášľapnou vrstvou.