Kníše sa vám pri chôdzi kufor? Chyba nie je v kufri, ale vo vás

Netradičný výskum vysvetlil bežný problém cestovateľov.

21. jún 2017 o 17:35 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ak ste niekedy meškali na vlak, autobus či lietadlo s kufrom v ruke, zrejme poznáte trápenie spojené s touto batožinou. Stačí malá nerovnosť na povrchu, kufor sa začne knísať zo strany na stranu - až sa nakoniec prevráti.

Nový výskum ukazuje, prečo sa to stáva. naznačuje, že kufre neposlúchajú ľudí najmä vtedy, keď kráčajú pomaly.

Výsledky uverejnil aj vo vedeckom časopise Proceedings of the Royal Society of London A.

Sylvain Courrech du Pont si totiž všimol, že o bežnom probléme cestovateľov nik nikdy nepísal. Sám preto urobil štúdiu, v ktorej pomocou teoretických výpočtov a mini modelu kufru na bežiacom páse zistil, čo spôsobuje kývanie kufrov zo strany na stranu - i ako mu najlepšie predísť.

Výskum ukazuje, že keď kufrom prejdete po nejakej nerovnosti, celý sa začne hojdať z jedného kolieska na druhé. Ťahom sa vytvoríte silu medzi rukou a kolieskom, ktorá zviera uhol voči smeru, ktorým kráčate. Kufor sa následne kníše.

Malé nerovnosti vytvárajú len malé knísanie, ktoré nakoniec ustane. Veľké nerovnosti však spôsobia, že kufor sa nakoniec preklopí a spomalí vás. Courrech du Ponta zaujímalo, či sa tento negatívny výsledok nedá nejako zvrátiť.

„Ak sa kufor nekolíše, je lepšie chodiť pomalšie. Ak sa začne knísať, spomaliť chôdzu je zlé rozhodnutie,“ vysvetľuje pre magazín New Scientist autor výskumu.

Keď už sa kufor kníše, najlepšie je zrýchliť chôdzu. Kufor sa síce začne kývať do strán rýchlejšie, no nebude mať dostatok času na to, aby sa zvrtol na jednom koliesku a prevrátil sa.

DOI: 10.1098/rspa.2017.0076