Nabíjanie cez USB môže ohroziť váš počítač

Na počítač môžu hackeri zaútočiť aj cez elektronickú cigaretu.

20. jún 2017 o 13:11 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Ak si chcete nabiť smartfón či elektronickú cigaretu, nepotrebujete už zúfalo hľadať elektrickú zásuvku. Stačí vám kábel s USB koncovkou a nabitý notebook.

Práve počítačom a notebookom však môžete takýmto spôsobom nabíjania spôsobiť problémy.

Podľa magazínu ExtremeTech na to upozorňuje bezpečnostný analytik Ross Bevington. Na videu ukazuje, ako je možné na útoky na počítače zneužiť rôznu elektroniku.

Čip so škodlivým kódom zabudoval bez viditeľných zmien do elektronickej cigarety.Tá ho po zasunutí do USB portu nakazila škodlivým kódom.

O nedostatkoch v operačných systémoch a čipoch, ktoré riadia prevádzku USB portov, hovoria odborníci na bezpečnosť dlho. Hoci nejde o stratégiu, ktorú by hackeri masovo používali, nie je vylúčené, že sa tak v budúcnosti nemôže stať.

Z minulosti sú známe prípady, keď škodlivé kódy nainštalovali na výrobkoch za účelom ich ďalšieho šírenia. S narastajúcim objemom ransomwaru sa dá očakávať, že hackeri budú hľadať nové a nové spôsoby útoku. Lepšie je preto siahnuť po nabíjačke.