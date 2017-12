NASA oznámila nález desiatich nových exoplanét, môže sa na nich nachádzať život

Počet planét mimo našej Slnečnej sústavy, ktoré sa nachádzajú v obývateľnej zóne, stúpol na 49.

19. jún 2017 o 21:05 SITA

WASHINGTON. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) oznámil v pondelok nález desiatich nových exoplanét, na ktorých by sa mohol nachádzať život podobný tomu, aký poznáme na našej Zemi.

Počet objavených planét mimo našej Slnečnej sústavy, ktoré sa nachádzajú v takzvanej obývateľnej zóne - teda v takej vzdialenosti od ich hviezdy, v ktorej je možná existencia života - tak po dnešku stúpol na 49. Informuje o tom agentúra AP a independent.co.uk.

Štyri roky zbierania dát

Podľa Maria Pereza, predstaviteľa NASA, ktorý o náleze informoval, najnovšie zistenia znamenajú, že vo vesmíre "asi nie sme sami".

Štyri roky zbierania dát o exoplanétach totiž podľa neho ukazujú, že výskyt planét nachádzajúcich sa v obývateľnej zóne je veľmi častý.

Číslo 49 potenciálne obývateľných planét samozrejme nie je konečné, keďže doterajší prieskum sa sústredil len na malý zlomok vesmíru.

V obývateľnej zóne

Všetkých desať nových kandidátov na mimozemský život má podľa NASA pevný povrch, "správnu" veľkosť, obieha hviezdu veľkosti približne rovnakej ako naše Slnko a nie je od nej ani príliš ďaleko, ani príliš blízko.

Otázka je, či je na nich voda, keďže to je ďalšia podmienka života, ako ho poznáme na Zemi. To, že planéta sa nachádza v obývateľnej zóne, by však okrem iného malo zaručovať, že ak je na nej voda, nachádza sa tam aj v kvapalnom skupenstve.



Celkový počet kandidátov na exoplanéty, objavených teleskopom Kepler, tak po nálezoch oznámených v pondelok stúpol na 4034, z nich 2335 už bolo definitívne potvrdených ako exoplanéty.