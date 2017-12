Francúzi chcú zefektívniť železnice, presunú rušňovodičov na dispečing

Hustejšia preprava bez nových koľajníc - to je stratégia, ktorú má zaistiť autonómia rýchlovlakov.

19. jún 2017 o 13:34 Milan Gigel

PARÍŽ, BRATISLAVA. Až o štvrtinu viac rýchlovlakov chcú na existujúcu sieť železničných koľají dostať vo Francúzsku vďaka autonómnym technológiám.

Očakávajú, že ak budú na manévre dohliadať namiesto rušňovodičov palubné počítače, preprava by mohla byť plynulejšia.

Ambiciózne plány so počítajú podľa webu International Business Times s tým ,že prototyp by sa na na koľajach mal objaviť už v roku 2019, kým cestujúci by do nových rýchlovlakov mali nasadať už v roku 2023.

Za všetkým má stáť dispečing, ktorý vzdialeným riadením v plnom rozsahu nahradí rušňovodičov v lokomotívach.

Palubné počítače s vyladenými algoritmami a senzormi môžu ovládať plynulejšie stroje ako ľudia. Osvedčilo sa to v leteckej technike, kde pilot vydáva základné povely, avšak počítač ich rozkladá do jednotlivých čiastkových úloh.

Podobný prínos sa očakáva aj na koľajach, kde plynulosť premávky skráti intervaly, ktoré medzi jednotlivými jazdnými súpravami na koľajach sú.

Obsluha vlaku sa však presunie zo sedadla za čelným sklom na dispečing, kde bude môcť z diaľky systém ovládať. Železnice sú otvoreným systémom, kde do cesty môže vstúpiť akákoľvek prekážka - od snehovej lavíny, cez automobil, či spadnutý strom až po živé zvieratá.

Hoci palubný počítač zareaguje na nástrahy správne, bude na ľuďoch aby do diania zasiahli.