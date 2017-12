Čína otestovala kvantový satelit, prekonal 1200 kilometrov

Vzdialenosť doterajších pokusov s kvantovo previazanými časticami prekonali desaťnásobne.

21. jún 2017 o 13:54 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Je to strašidelné pôsobenie na diaľku. Tak svojho času opísal Einstein fenomén kvantového previazania častíc.

Keby boli dva takto previazané fotóny na opačných koncoch vesmíru, miliardy a miliardy kilometrov od seba, okamžite by všetko o sebe vedeli. Pri toto jave sa totiž stav jednej častice nedá opísať bez toho, aby sme nepoznali stav druhej.

Samotný fenomén má význam pre kvantovú teleportáciu i komunikáciu. A aj keď premiestnenie človeka z miesta na miesto je stále v ríši vedeckej fantastiky, v komunikácii by mohol mať veľké využitie - napríklad by umožňoval okamžitý rozhovor kdekoľvek na svete.

Navyše, takáto komunikácia by bola veľmi bezpečná, pretože účastníci by okamžite vedeli, keby sa niekto snažil odpočúvať.

Rozdelili laserový lúč

Pri podobných pokusoch sa najčastejšie využívajú fotóny. No kým sa staršie experimenty na zemi s previazanými časticami obmedzovali na vzdialenosť okolo 100 kilometrov, tím čínskych vedcov to podľa štúdie v magazíne Science dokázal vo vesmíre a na vzdialenosť zhruba 1200 kilometrov.

Pomohol k tomu satelit Micius, ktorý mal za úlohu testovať kvantovú komunikáciu. Satelit teraz využili, aby komunikoval s tromi pozemskými stanicami.

Laserový lúč vedci najskôr vystavili rozdeľovaču, vďaka ktorému nadobudol dva rozdielne polarizované stavy. Jeden následne využili na príjem previazaných fotónov, druhý na ich vysielanie.

"Technické požiadavky na náš experiment sú podobné tomu, keby ste si jasne všimli a videli pohyb jedného ľudského vlasu na vzdialenosť 300 metrov či na Zemi zachytili jeden fotón, ktorý vyslalo zapálenie zápalky na Mesiaci," vysvetľuje Jian-Wei Pan z čínskej Vesmírnej a technickej univerzity.

Nepresnosti mohol spôsobiť aj pohyb satelit na orbite i atmosférické turbulencie.

Upozorní na odpočúvanie

Kvantovo previazané častice o sebe všetko a hneď vedia. Predstavte si ako dve krabičky s dvomi guľôčkami, ktoré neustále menia farbu z červenej na modrú.

Pokiaľ sa do nich nepozriete - nezmeráte stav, neviete, akú farbu guľôčky nadobudnú. Ak otvoríte jednu krabičku, guľôčka v druhej vie, aký stav má nadobudnúť.

Na podobnom princípe by fungovala aj kvantová komunikácia. Keby sa ju niekto pokúsil "odpočúvať", narušil by stav častíc - a tým by špeh na seba upozornil.

Čína už teraz plánuje ďalšie experimenty. Chce vytvoriť flotilu satelitov, ktoré by vytvorili globálnu kvantovú komunikačnú sieť.

DOI: 10.1126/science.aan3211