Batoh, ktorý nabije mobil a ochráni pred krádežou seba aj vaše veci

Vo vnútri je vybavený aj energetickou bankou.

15. jún 2017 o 12:24 Milan Gigel

BOGOTA, BRATISLAVA. Ak pred odchodom do práce zabudnete v kuchyni box s desiatou, batoh vás vibráciou upozorní. Rovnako vám dá najavo, ak pri pikniku v parku zabudnete na lavičke svoju knihu. Vie čo máte brať so sebou a zbadá, ak veci kdesi zabudnete.

Volá sa T-Track a je to batoh, ktorý sa snaží ochrániť seba i veci, ktoré mu zveríte. Vďaka technológiám a spojeniu s mobilom je akýmsi asistentom pre cesty, výlety, ale aj pre všedný deň.

Na začiatku sú vysokofrekvenčné identifikačné visačky (RFID), ktorými označíte veci, ktoré nosíte so sebou. Zapíšete ich do mobilnej aplikácie, zadelíte do profilov a zvyšok už ide mimo vás.

Ak nechávate batoh na chvíľu bez dozoru, využiť môžete jeho zámok. Neuzavriete iba jeho zipsy ako je zvykom, ale môžete ho upevniť o lavičku či radiátor. Ak by sa predsa len stratil, mobil vám v každej chvíli prezradí, na ktorom mieste bol naposledy videný.

Batoh má zabudovanú batériu pre nabíjanie zariadení. Funguje ako energetická banka s USB konektorom priamo na ramennom popruhu. Pripojíte na pohodlnom mieste káblik k mobilu a pokračujete v prezeraní webu.

Novinka má podľa magazínu Digital Trends vstúpiť na trh s cenou 99 dolárov, ktorú za neho zaplatia prví drobní investori. Projekt vznikol v spolupráci s niekoľkými univerzitami, pričom do budúcna počíta s rozširovaním funkcií.