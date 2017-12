Plasty z oceánov nájdu nové využitie. Dell z nich vyrobí obaly na notebooky

Dell chce každoročne spracovať okolo 8000 kilogramov plastu z oceánov.

15. jún 2017 o 10:41 Simona Kováčiková

video //www.youtube.com/embed/hgieHvpD4EM

WASHINGTON/BRATISLAVA. Spoločnosť Dell plánuje recyklovať plastový odpad z pláží na Haiti a premeniť ho na obaly pre svoje výrobky.

Ak si kúpite notebook typu XPS 13 2 v 1, môžete očakávať, že jeho obal bude minimálne z 25 percent tvorený z plastov z oceánov, uvádza newscientist.com.

Znečistený ekosystém

Dell tiež pribalí obrázok veľryby s informáciami o dopade znečisťovania na oceánsky ekosystém.

Plasty z oceánov zmieša s inými druhmi recyklovaného plastu z materiálov HDPE, ktorý bude tvoriť ďalších 75 percent zmesi.

Následne z nich vyrobí nové prepravné podložky, ktoré sa dostanú k zákazníkom spolu s výrobkom.

Dell sa tým snaží zvýšiť povedomie o súčasnom stave našich oceánov. Správa od Svetového ekonomického fóra (WEF) tvrdí, že do roku 2050 bude bude hmotnosť rýb v našich oceánoch prevážená hmotnosťou plastového odpadu.

Osem ton odpadu ročne

V oceánoch sa v súčasnosti plaví viac ako 5 biliónov kusov plastu, rozpadá sa na čoraz menšie kúsky, potápa sa na dno alebo ničí zvieratá, ktoré ho zjedia spolu s potravou.

Dell odhaduje, že každoročne spracuje okolo tisícky kilogramov plastu z oceánov.

„Využijeme osem ton oceánskych plastov a v ďalších rokoch pribúdať," hovorí Louise Kochová, ktorá iniciatívu spoločnosti Dell predstavila na ekonomickom fóre v Helsinkách.

Projekt uvítala aj OSN

Inovatívny projekt spoločnosti ocenila aj OSN, ktorá minulý týždeň uskutočnila svoju prvú konferenciu zameranú na oceány. Nie všetci sú však presvedčení, že nápad bude mať skutočný efekt.

Emma Priestlandová z mimovládnej organizácie Seas at Risk poukazuje na to, že recyklácia bude energeticky veľmi náročná.

Bude potrebné, aby sa do tohto druhu recyklácie zapojilo viacero spoločností, aby zistili prínos pre životné prostredie, hovorí Francois Galgani, expert na znečistenie plastov z francúzskeho inštitútu IFREMER.

Kochová pripúšťa, že spoločnosť Dell doteraz nemala ako zistiť, akú efektivitu iniciatíva prinesie, tvrdí však, že sa tým určite zníži uhlíková stopa.

Obmedziť používanie plastov

Spoločnosť Dell ubezpečuje, že plast z pláží na Haiti je správne triedený, takže má správnu kvalitu a neobsahuje toxické látky. Spolupracuje s pracovníkmi, ktorí sa triedením odpadu živia a predávajú ho miestnym sprostredkovateľom.

„Spolupracujeme s nimi a učíme ich rozlišovať medzi rôznymi druhmi odpadu,“ vysvetľuje Kochová.

Zástupca riaditeľa z Seas at Risk dodáva, že napriek dobrým úmyslom firmy Dell je potrebné zamerať sa predovšetkým na to, aby sa používanie plastov obmedzilo. Dá sa to podľa neho urobiť podporou výrobkov, ktoré sú navrhnuté ekologicky a neškodia životnému prostrediu.