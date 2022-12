Mobil do 600 eur? vybrali sme päť modelov (Vianoce 2022)

Dobrý smartfón nemusí byť drahý.

Pozrite si výber najzaujímavejších a najlepších smartfónov, na ktorých kúpu nepotrebujete viac ako 600 eur.

Tento článok pravidelne upravujeme a nájdete v ňom vždy aktuálny výber dobrých a cenovo dostupných mobilov, ktoré predstavujú najlepšiu ponuku na trhu.

Článok sme naposledy aktualizovali v decembri 2022.

Najlepší mobil do 600 eur (Vianoce 2022)

Takzvaná stredná trieda smartfónov je bohatá na zaujímavé modely.

Podľa nášho názoru medzi tie najzaujímavejšie patrí dvojica Motorola Edge 30 Fusion a Xiaomi 12T, ktoré sme vybrali pre ich bezkonkurenčný pomer ceny a výkonu.

Ak hľadáte zvučnejšie meno, pokojne siahnite po modeli Samsung Galaxy A53 5G. Pri obmedzenom rozpočte môže zaujať aj novinka Nothing Phone (1), ktorá nás potešila nezvyčajným dizajnom.

Odporúčané modely:

Motorola EDGE 30 Fusion

(zdroj: Motorola)

Na niekdajšiu slávu v oblasti telefónov síce firma ešte nedosiahla, ale jej najnovšia séria prémiových modelov ide tým správnym smerom. Model Fusion má síce nevýrazný dizajn, no tu je výrazne dôležitejšie to, čo sa skrýva v jeho vnútri. Pre zákazníkov bažiacich po čo najkrajšom dizajne máme v našom výbere model od Huawei.

Motorola dokázala v cenovom limite do 600 eur vybaviť smartfón ukážkovým hardvérom. Má jeden z najvýkonnejších čipov súčasnosti (Snapdragon 888+) a dostatok pamäte – 8 gigabajtov operačnej a 128 gigabajtov pre dáta. Smartfónu nechýba rýchla Wi-Fi 6e, snímač odtlačkov integrovaný pod displejom a 68 wattové rýchle káblové nabíjanie.

Motorola ukázala smartfón s 200-megapixelovým fotoaparátom

Trojitý fotoaparát je bohužiaľ mixom dobrých a zbytočných riešení. Hlavný snímač s rozlíšením 50 megapixelov fotí veľmi slušne, použiteľný je aj ten širokouhlý. Tretí s rozlíšením 2 megapixely plní len pomocnú funkciu a ak by tu nebol, ani by ste si to nevšimli. Na jeho mieste by sme ocenili skôr riešenie s optickým priblížením.

Najzaujímavejším prvkom je 6,55-palcový P-OLED displej, ktorý chráni Gorilla Glass 5. Od konkurencie ho líši vysoká, 144 Hz obnovovacia frekvencia, vďaka ktorej obraz extrémne plynulý. Škoda, že výrobca šetril na konštrukcii, má totiž stupeň ochrany len IP52. S týmto smartfónom sa určite neponárajte a obozretní s ním buďte aj na pláži.

Parametre: Snapdragon 888+, 8 GB RAM, 128 GB dáta, 6,55“ OLED 144 Hz, 1080 x 2400, 50 + 13 + 2 MPx, 4400 mAh, 168 g

+ výkonný hardvér, 144 Hz displej, dobrý hlavný fotoaparát, systém bez zbytočností

- len IP52 ochrana, nemá optické priblíženie

Cena: 599 eur (aktuálna cena a dostupnosť)

Xiaomi 12T

(zdroj: Xiaomi)

Ani v tomto výbere nemôže chýbať zástupca od Xiaomi, keďže stále je to práve skvelý pomer výkonu a výbavy k cene, ktorý túto značku preslávil. Firma už síce uvedomujúc si svoju hodnotu postupne zvyšuje ceny, ale stále má čo ponúknuť náročnému zákazníkovi hľadajúcemu veľmi dobrý smartfón za rozumný peniaz.

Model s označením 12T je zaujímavý vo viacerých smeroch a ako jeden z mála modelov má moderný výkonný čip Dimensity 8100 Ultra. Jeho výkon je veľmi slušný, v mnohých testoch dobieha aj obľúbený Snapdragon 888. Spolu s dostatkom pamäte si bez problémov poradí s každou dostupnou aplikáciou a hrou. Škoda, že výrobca dodáva smartfón s masívnou softvérovou a grafickou nadstavbou.

Trojitý fotoaparát je veľmi podobný tomu, čo ponúkala aj predchádzajúca generácia v podobe modelu Xiaomi 11T. Hlavný 108-megapixelový fotoaparát je doplnený o priemerný širokouhlý a tretí na fotenie makro fotografií. Jeho využiteľnosť je veľmi otázna, nakoľko kvalita fotografií a ich rozlíšenie je na dnešnú dobu nedostačujúce.

Naopak, čo zaujme, je veľmi podarený dizajn, extrémne rýchle 120-wattové nabíjanie (aj s poriadnou nabíjačkou v balení), moderné bezdrôtové štandardy vrátane Bluetooth 5.3 a nezvyčajne vysoké rozlíšenie 120 Hz displeja, ktoré by sme čakali pri drahších modeloch.

Parametre: MediaTek Dimensity 8100 Ultra, 8 GB RAM, 128 GB dáta, 6,67“ AMOLED 120 Hz, 1220 x 2712 bodov, 108 + 8 + 2 MPx, 5000 mAh, 202 g

+ dobrý hardvér, dizajn, veľmi dobrý displej, hlavný fotoaparát

- množstvo zbytočných aplikácií, bez optického priblíženia

Cena: 549 eur (aktuálna cena a dostupnosť)

Huawei nova 10

(zdroj: Huawei)

Je to prémiový smartfón svojim vzhľadom, dokonalým displejom a bohatou výbavou, no kúpite ho už za menej ako 500 eur. Snaží sa hneď na prvý pohľad zaujať tých, ktorí si zakladajú na čo najkrajšom vzhľade, schopnom odlíšiť ich od masy rovnakých iPhonov, Samsungov a rôznych čínskych značiek. Stále mu však chýbajú služby od Google.

Huawei nova 10 je skutočne krásny smartfón s dobrým, aj keď nie najvýkonnejším hardvérom. Snapdragon 778G 4G si dobre poradí so všetkými aplikáciami a väčšinou dostupných moderných hier, no chýba mu podpora mobilných sietí piatej generácie. Čo nechýba, je dostatok pamäte či už operačnej, alebo tej pre vaše dáta.

Nabijete ho za 30 minút. Vyskúšali sme Huawei nova 10 Pro, najkrajší smartfón na trhu

Trojitý fotoaparát zaujme len svojou hlavnou časťou. Má dostatočné rozlíšenie 50 megapixelov a aj napriek absencii optickej stabilizácii si dobre poradí aj v horších svetelných podmienkach. Širokouhlý fotoaparát ponúka len veľmi priemerný výstup a tretí využíva aplikácia len pre zisťovanie hĺbky objektov v scéne. Zaujímavý je ešte predný fotoaparát s dobrou svetelnosťou a rozlíšením až 60 megapixelov.

Huawei má v ponuke aj drahšiu verziu s prívlastkom Pro, ktorá ale podľa nás veľký význam nedáva. Firma si zaň totiž pýta príplatok minimálne 150 eur (záleží od konkrétnej akcie), no navyše tu dostanete len mierne lepší predný fotoaparát, batériu s väčšou kapacitou, rýchlejšie nabíjanie a mierne väčší displej. Pokojne preto siahnite po lacnejšej verzii, oplatí sa.

Parametre: Snapdragon 778G 4G, 8 GB RAM, 128 GB dáta, 6,67“ OLED 120 Hz, 1080 x 2400 bodov, 50 + 8 + 2 MPx, 4000 mAh, 168 g

+ krásny dizajn, 120 Hz OLED displej, dobrý fotoaparát, hmotnosť

- bez Google služieb, nemá 5G, priemerný výkon

Cena: 499 eur (aktuálna cena a dostupnosť)

Samsung Galaxy A53 5G

(zdroj: Samsung)

Kórejský Samsung patrí k najväčším výrobcom smartfónov a jeho ponuka ukazuje, prečo sa mu darí. Okrem úspešného marketingu sú to hlavne rozumne navrhnuté modely, pri ktorých si môžete byť istí ich kvalitou a bezproblémovým funkciám. Žiadny systém preplnený zbytočnosťami, reklamami a aplikáciami s nulovou využiteľnosťou. Séria Galaxy A je už roky extrémne úspešná a za nami odporúčaný model A53 5G zaplatíte len niečo cez štyri stovky.

Ponúka pritom veľmi podarený dizajn, aj keď nie úplne nový. No vďaka netradičným plastovým farbám a na dotyk veľmi príjemným materiálom je jeho používanie lepšie, aj v porovnaní s oveľa drahšími modelmi. Smartfónu nechýba ani vynikajúci Super AMOLED displej so 120 Hz obnovovacou frekvenciou a integrovaným snímačom odtlačkov.

Galaxy A53 5G je dobrý smartfón, ktorý nevie vystúpiť z davu (test)

Výrobca sa hlavne v Európe stále snaží osadzovať smartfóny vlastnými čipmi Exynos, v tomto konkrétnom prípade je to model Exynos 1280. Jeho výkon nie je veľmi vysoký, no určite vám nebude hroziť situácia, že by ste narazili na aplikáciu, ktorá by bola nad jeho sily. Pri kúpe si ale dajte pozor na konfiguráciu, Samsung totiž ponúka smartfón so 6 alebo 8 gigabajtovou operačnou pamäťou (siahnite po tej väčšej).

Fotoaparát síce pozostáva z až štyroch častí, no okrem vynikajúceho hlavného a dobrého širokouhlého je zvyšná dvojica podpriemerná. Tieto snímače totiž majú zhodne rozlíšenie len 5 megapixelov a využijete ich pri fotení makra, alebo pre zisťovanie hĺbky objektov v scéne. Ten hlavný fotoaparát je však veľmi dobrý, poradí si aj s kontrastnými scénami a umožní zaznamenať video v 4K rozlíšení.

Parametre: Exynos 1280, 8 GB RAM, 128 GB dáta, 6,5“ AMOLED 120 Hz, 1080 x 2400 bodov, 64 + 12 + 5 + 5 MPx, 5000 mAh, 189 g

+ pekný dizajn, displej, hlavný fotoaparát, pravidelné aktualizácie

- priemerný výkon, bez Wi-Fi 6

Cena: 449 eur (aktuálna cena a dostupnosť)

Nothing Phone (1)

(zdroj: Nothing)

Nájsť dizajnovo skutočne jedinečný smartfón bolo roky prakticky nemožné. Rokmi overený koncept narušili len modely s ohybnými displejmi, no zvyšok ponúka bežný sendvič líšiaci sa jedine svojou veľkosťou a farbou zadnej časti. Nothing Phone aspoň tu prináša zmenu, presnejšie v podobe LED pásikov.

Vieme sa bez toho všetci zaobísť, no zároveň je to jedinečná funkcia. Tieto LED pásiky totiž môžete využiť pre oznámenia, ukážu vám stav pri nabíjaní batérie, alebo pomôžu osvetliť snímaný objekt. Výrobca sľubuje rozšírenie funkcií pri ďalších aktualizáciách systému.

Smartfón vytvorili na základe princípu, aby mal to, čo aj skutočne potrebujete. Nenájdete v ňom preto ten najmodernejší hardvér, ale overený Snapdragon 778G+ s podporou mobilných sietí piatej generácie. Má dobre zladenú pamäť s dátovým úložiskom, 120 Hz OLED displej, moderné bezdrôtové technológie, či všetky druhy nabíjania vrátane reverzného.

Páči sa nám, že na zadnej strane nenájdeme žiadny zbytočný fotoaparát len preto, aby bol do počtu. Je tu dvojica snímačov hlavného a širokouhlého fotoaparáta s rozlíšením 50 megapixelov. Pre jeden výsledný bod fotografie sú použité dáta zo štyroch bodov snímača. Kvalita fotografií je veľmi dobrá, pričom vývojári sa ju snažia viditeľne vylepšovať aktualizáciami systému.

Parametre: Snapdragon 778G+ 5G, 8 GB RAM, 128 GB dáta, 6,55“ OLED 120 Hz, 1080 x 2400 bodov, 50 + 50 MPx, 4500 mAh, 194 g

+ pekný a netradičný dizajn s LED, dobre zladený hardvér, systém bez zbytočností

- len priemerný výkon

Cena: 449 eur

Ako vyzerá skutočne dobrý mobil strednej triedy?

Náš výber sa začína na cene 449 eur, no to neznamena, že dobrý model strednej triedy nekúpite aj lacnejšie. Označenie stredná trieda patrí tým modelom, pri ktorých nám výrobcovia ponúkajú stále zaujímavé modely pri dostupnej cene.

Kým ešte pár rokov dozadu bol výber z tejto ponuky väčšinou o viacerých kompromisoch, tak väčšina z nami vybraných modelov je vhodná aj pre náročných používateľov.

Občas sa do tejto kategórie dostanú aj nedávne prémiové smartfóny vo výpredaji. Pokojne im dajte šancu, ich výbava bola v dobe uvedenia na trh nadčasová a preto môžu obstáť aj v súčasnej ponuke.

Cenovo výhodný smartfón by nemal mať rôzne skryté nástrahy. Výrobcovia sa snažia ponúknuť väčšinu funkcií ktoré poznáme z drahých modelov pri výrazne príjemnejšej cene.

Skutočne dobrý smartfón s minimom kompromisov kúpite až za niečo cez 500 eur a stovku navyše sme pri skutočne dobrých a výkonných smartfónch s podporou mobilných sietí piatej generácie. Pokrytie 5G signálom je zatiaľ stále obmedzené, no postupne sa rozrastá a za rok môže byť situácia už úplne odlišná.

Všímajte si aj rýchlosť nabíjania a výkon dodávanej nabíjačky. Síce sme svedkami postupného odstraňovania príslušenstva, no niektorí výrobcovia idú opačným smerom a práve vďaka výkonnej nabíjačke v balení dokážu ponúknuť plné nabitie batérie aj za menej ako 30 minút.

Vysoké nároky majte aj na fotoaparát, ktorý je vo väčšine prípadov zložený minimálne z troch samostatných častí. Smartfón musí dokázať zaznamenať video v 4K rozlíšení a okrem normálnej fotografie aj širokouhlú. Pri hlavnom snímači vyžadujte optickú stabilizáciu obrazu, kvalitný portrétový režim a nezabudnite aj na optické priblíženie.

Pri hardvéri vyžadujte moderné riešenie. Staré a pomalé 8-jadrové čipy patria do smartfónov za stovku. Operačná pamäť musí mať minimálne šesť a optimálne 8 gigabajtov, pre dáta požadujte gigabajtov aspoň 128.

Fotoaparát musí fotiť lepšie ako len priemerne. Portréty, nočná fotografia či kvalitné video, stredná trieda smartfónov dnes už musí nahradiť základný kompaktný fotoaparát. Duálny fotoaparát dnes už nikoho neohromí, bežná je trojica fotoaparátov.

Pred kúpou zistite, ako výrobca pristupuje k aktualizáciám systému. Telefón strednej triedy vám môže vydržať niekoľko rokov, počas ktorých Google vydá niekoľko veľkých aktualizácií systému Android. Nie každý výrobca však aktualizáciu pre svoje mobily uvoľní.

