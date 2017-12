Legendárny Age of Empires vyjde po dvadsiatich rokoch s úplne novou grafikou, zvukom a v 4K

Strategická hra vyšla v októbri 1997.

14. jún 2017 o 11:18 Martin Vonšák

video //www.youtube.com/embed/JyPlECHiXcM

Legendárna realtime stratégia Age of Empires sa po dvadsiatich rokoch dočká reedície. Microsoft to oznámil na veľkom hernom podujatí E3 2017.

Anketa:

Tešíte sa na Age of Empires Definitive Edition? Áno 524 Nie 36 Hlasovalo: 560

Hlasovanie otvorené:

od: 14.06.2017 11:42

Prvý diel hernej série dostal prívlastok Definitive Edition. Autori sľubujú 4K rozlíšenie a kompletne novú grafiku. Vývojári každý model nakreslili odznova, čo je odlišný prístup ako zvolili pri Age of Empires II HD z roku 2013, kde sa grafická stránka hry len vylepšila.

Grafika nie je jediný prvok, ktorý sa rozhodli autori prekopať. „Nanovo sme nahrali kompletný soundtrack,“ uviedol kreatívny riaditeľ Microsoft Studios Adam Isgreen.

Okrem toho spoločnosť sľubuje podporu sieťovej hry (multiplayer bude dostupný cez Xbox Live), zmenu používateľského rozhrania a vylepšenie hrateľnosti. Čo to presne znamená, jasné zatiaľ nie je, ale snáď sa to neskončí len pri zoomovaní.

Age of Empires Definitive Edition bude okrem pôvodných herných civilizácií obsahovať aj rozšírenie Rise of Rome. To vyšlo v roku 1998.

Presný dátum vydania nie je známy. Hra svoju dvadsaťročnicu oslávi v októbri tohto roka. Vývojári záujemcom ponúkajú možnosť prihlásiť sa do otvoreného testovania.