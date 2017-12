Facebook si patentoval sledovanie cez kameru. Chce vidieť emócie

Je iba otázkou času, ako hlboko dovolíme firmám siahnuť do nášho súkromia.

13. jún 2017 o 11:59 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Nedávny patent technologickej spoločnosti Facebook ukázal, že sa pozorným očkom pokukuje aj po vašej webkamere.

Internet je pre tvorcov obsahu bariérou, cez ktorú nevedia dostatočne sledovať reakcie publika.

Facebook si podľa magazínu International Business Times nechal patentovať technológiu, ktorá by pomocou algoritmov sledovala emócie používateľov priamo cez kamery na ich zariadeniach.

Viac mačiek

Ak sa bavíte pri pohľade na hrajúce sa mačky, sociálna sieť vám ich ponúkne viac. Ak vás znechutí pohľad na nevkusné reprodukcie historických podobizní, ďalšie vám už Facebook neponúkne.

Neznamená to, že by sa ľudia museli stať terčom neustáleho špehovania. Algoritmy by mohli vyberať vždy rozhodujúcu vzorku ľudí, pri ktorých by preverili reakcie na konkrétne príspevky.

Facebook sa podľa svojich vyjadrení nechystá technológiu nasadiť do praxe v najbližšom čase. Podrobne však skúma možnosti, ktoré by svet internetu mohli formovať v budúcich rokoch.

Ako bude hodnotiť emócie

Dnes je to idea, ktorá počíta s tým, že emócie ľudí bude hodnotiť softvér, ktorý má prístup k nasnímanej fotografii.

Do budúcna to však môže byť senzor, ktorý autonómne emócie vyhodnotí bez toho, aby fotografiu softvéru sprístupnil.

Hardvérový modul sa pozrie na vašu tvár a jeho výstup bude niesť iba faktografické črty - 70 percent zaujatia, 20 percent radosti a 10 percent prekvapenia. To by už možno šlo.