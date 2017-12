Parazitická huba premení chrobáky na zombie. Ich párením sa potom šíri

Huba má zaujímavý spôsob, ako sa rozširuje.

14. jún 2017 o 10:36 Matúš Beňo

Parazitická huba prinúti chrobáka zakvačiť sa na kvet a po niekoľkých hodinách roztvoriť krídla.(Zdroj: Dr. Don Steinkraus/Professor of Entomology/University of Arkansas)

BRATISLAVA. Bývajú menšie, než hostiteľský organizmus, ale škody narobia niekoľkonásobne viac. A občas sa podobajú na scény z hororov.

V tropických lesoch Thajska, Afriky a Brazílie žije parazitická huba Ophiocordyceps unilateralis, ktorá infikuje kŕmiaci sa hmyz.

Keď sa po niekoľkých dňoch vyvinie v jeho tele, ovládne ho a prinúti odísť na miesto, kde hmyz zomrie a huba môže z neho vyrašiť.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Smrťou sa všetko nekončí. Niektoré zombie gény ožívajú

Smrťou to nekončí

Niečo podobné sa deje aj jednému druhu chrobákov z čeľade snehuľčíkovité. Tie sa nielenže kŕmia na kvetoch, dokonca sa na nich aj pária.

Lenže na rovnakých kvetoch žije aj druh parazitickej huby Eryniopsis lampyridarum.

Vedci z Arkansaskej a Cornellovej univerzity zistili, že táto huba má zaujímavý spôsob rozmnožovania. Podrobne ho opísali v magazíne Journal of Invertebrate Pathology.

Po nakazení prinúti huba chrobáka čeľusťami zakusnúť sa do kvetu až kým nezomrie. Parazitická huba však spôsobí, že brušná dutina chrobáka sa nafúkne, čím sa chrobáky zdajú byť väčšie. Krídla sa o 15 až 22 hodín neskôr otvoria a odhalia spóry huby a vlákna, ktoré vypučali.

Pre samčeky je toto definitívny koniec, ale ak nakazia samičky, deje sa tiež niečo zaujímavejšie.

Pozorovali aj párenie

Vedci v laboratórnych podmienkach pozorovali 446 živých aj mŕtvych chrobákov, z toho 281 samcov a 165 samičiek, pričom 90 z nich už bolo nakazených hubou.

Zistili, že huba prinúti chrobákov zakvačiť sa presne na mieste, kde sa ostatné zdravé chrobáky kŕmia a hľadajú partnera na párenie.

"Je to akoby vírusom infikovaný človek vošiel do baru pre nezadaných, poriadne sa zakusol do pultu a zomrel tam, kde by boli vystavení infekcii," hovorí Donald Steinkraus z Arkansaskej univerzity.

Keďže sa v póze, v ktorej zomrú, zdajú byť väčšie, môžu aj vábiť potenciálnych partnerov. Vedci navyše pozorovali samčekov, ktorí sa s takýmito zombie samičkami párili.

Teraz chcú vedci zistiť, či by zlepenie krídel zamedzilo šíreniu huby.

DOI: 10.1016/j.jip.2017.05.002