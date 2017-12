Briti po prvýkrát využili múdre kamery pri zatýkaní

Kamery nájdu hľadaných ľudí vďaka biometrii. Odsledujú ich kroky, odhadnú kam majú namierené.

8. jún 2017 o 13:24 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Bezpečnostné kamery rozmiestnené na uliciach nie sú iba nástrojom, ktorý dokáže zastúpiť hliadkujúcich pochôdzkarov. Briti majú za sebou úspešný test technológie, ktorá vyhodnocuje tváre ľudí, ktorí pred kamerami prechádzajú.

Po 18 mesiacoch testovacej prevádzky pristupujú k využívaniu technológie, ktorá upozorní na hľadaných ľudí. Bez ohľadu na to, či ide o nezvestných ľudí, podozrivých zločincov či hľadané osoby, biometrické algoritmy upozornia na to, že človek ktorý je predmetom záujmu je na dohľad.

Kamery vyhodnotia pohyb a pripravia podklady pre prípadný zásah. Technológia, ktorá sa v poslednej dobe stala v krajine témou pre spoločenskú diskusiu finálne vstupuje do aktívneho používania. Polícia má za sebou prvý úspešný zásah, pri ktorom využila informácie z dohľadového systému.

Desaťtisíce kamier sú zásahom do súkromia i vtedy, ak sú inštalované na verejných priestranstvách. Hoci nevidia nič, čo by nezaznamenalo oko kohokoľvek kto sa nachádza na rovnakom mieste, rýchle spracovanie dát umožňuje zistiť informácie, ktoré by človek dohromady nikdy nedal.

Briti technológiu v minulosti využívali iba príležitostne, ako doplnkový nástroj. Príkladom je rýchla previerka návštevníkov festivalov. Rovnakú technológiu intenzívne používajú v USA, pričom podľa magazínu Mashable sa odhaduje, že polovica dospelých Američanov má už svoju identifikáciu v systéme.