Google začal v uliciach merať smog, robí to pri fotení

Ak sa do práce vyberiete pešo inou cestičkou, môžete dýchať oveľa čistejší vzduch.

7. jún 2017 o 13:29 Milan Gigel

video //www.youtube.com/embed/KThvnkzSatU

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Keď Google autá s výbavou na streche jazdia ulicami, nemusí to znamenať iba to, že zbierajú nové fotografie do populárnej služby StreetView.

Google už niekoľko rokov so sebou vozí aj senzory, ktoré vyvinula environmentálna spoločnosť Aclima.

Autá pri jazde vyhodnocujú kvalitu ovzdušia a merajú úroveň znečistenia smogom.

Dáta, ktoré sa doposiaľ zbierali pre spracovanie v cloude dostali grafickú podobu dostupnú pre verejnosť . Google vytvoril mapy, na ktorých zobrazuje znečistenie ovzdušia v jednotlivých uliciach.

Projekt podľa webu Digital Trends pokrýva niektoré časti USA a vychádza z opakovaných meraní. Na uličnej sieti máp vidno, ako výrazne sa môže znečistenie ovzdušia líšiť ulicu od ulice.

Mestský smog dolieha najsilnejšie na preplnené dopravné tepny, menej frekventované uličky sú na tom oveľa lepšie, hoci sú v bezprostrednej blízkosti tých najrušnejších.

Prednosťou nového spôsobu monitoringu je, že narozdiel od stacionárnych senzorov dokáže podrobne mapovať veľkú plochu v krátkom časovom slede. Vedci tak môžu lepšie vyhodnocovať údaje rozložené do plochy.

Google hodnotí nasýtenie ovzdušia uhlíkovými časticami, oxidmi dusíka.