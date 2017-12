Najskôr založili Android, teraz vytvorili vlastný smartfón

Essential PH-1 nemá žiadnu históriu.

6. jún 2017 o 12:42 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Keď v roku 2003 začali vývojári pracovať na Androide, chceli ukázať, ako by mal vyzerať moderný operačný systém pre mobily.

Dnes jeden z nich so svojim tímom predvádza rovnakú snahu - tentokrát však vo svete hardvéru. Essential PH-1 je smartfón, ktorý sa bez akejkoľvek histórie snaží usmerňovať trendy a vývoj v tomto odvetví. Prichádza s prvkami, ktoré dokonale ladia so snahami technologických lídrov, ktorí držia trh smartfónov pevne v rukách.

Modulárny systém

Podľa magazínu Business Insider sa novinka snaží nahradiť sklo a hliník novými materiálmi. Do hry vstupuje titán a keramika. Kým keramika sa v posledných rokoch používa pre svoju pevnosť a húževnatosť čoraz intenzívnejšie, titán má za sebou veľkú publicitu vo svete turistiky. Je ľahký ako hliník, avšak oveľa odolnejší. Pridajte k tomu osvedčené sklo Gorilla Glass 5 a máte škrupinu, ktorá ochráni cennú elektroniku.

Displej na prvý pohľad zaujme nielen tým, že takmer bez rámu vypĺňa celú čelnú plochu, ale aj tým, že má zaoblené okraje. Vďaka tomu sa darí využiť priestor v maximálnej výške. Pri 5.71-palcovej uhlopriečke má displej nezvyčajný pomer strán 19:10. Príjemné zážitky umocňuje rozlíšenie quad-HD.

Modulárny systém skúšalo už viacero firiem, v tomto prípade to vývojári zjednodušili na úroveň magnetického konektora. Pripojíte si 360-stupňovú kameru, alebo príslušenstvo pre bezdrôtové nabíjanie.

Zabudované fotoaparáty

Procesor, pamäť a čipy ladia so štandardom prémiových modelov, a 4 gigabajty pamäte so 128 gigabajtovým úložiskom nespravia dieru do sveta, rovnako ako konektor USB-C pre rýchlonabíjanie.

Zaujímavé sú zabudované fotoaparáty. Na zadnej strane je dvojica 13-megapixelových čipov s optikou, ktorá je vyladená pre ostrejšie a farebnejšie snímky pri slabom osvetlení, s podporou natáčania videa v rozlíšení 4K.

Predná webkamera má 8 megapixelov a tiež je vyladená pre snímanie kvalitného videa. Pridajte k tomu najrýchlejší biometrický snímač na trhu a máte debut so 700-dolárovou cenovkou.

Operačným systémom je najnovší Android, s predajom sa začína v USA. Ponuka sa však v krátkej dobe má rozšíriť aj do Európy.