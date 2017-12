Pokúsia sa vyliečiť smrť. Spoločnosť chce oživiť klinicky mŕtvych

Spoločnosť z Philadephie chce spustiť testy v Južnej Amerike.

6. jún 2017 o 12:31 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Ľudia kedysi nemali dostatočné znalosti o ľudskom tele a nepoznali súčasné metódy prvej pomoci či oživovania na prvý pohľad nehybných ľudí. O umelom dýchaní sa začalo hovoriť až koncom 18. storočia, defibrilátor používaný pri zastavení srdca bol vynájdený až v medzivojnovom období 20. storočia. Vďaka pokroku v medicíne v súčasnosti dokáže priviesť na svet zdravé dieťa aj žena s mozgovou smrťou.

Philadelphská spoločnosť Bioquark oznámila, že chce zistiť, či dokáže opäť oživiť ľudí, ktorých lekári vyhlásili za klinicky mŕtvych. Vyplýva to z vyhlásenia šéfa spoločnosti Iru Pastora, že čoskoro začnú klinické testy na pacientoch v bližšie nešpecifikovanej krajine Južnej Ameriky.

Ešte minulý rok sa spolu s chirurgom Himašuom Bansalom chceli pokúsiť o podobné testy v Indii, no tamojšie úrady ich zastavili.

Pri takýchto testoch by pacientom podávali ich vlastné kmeňové bunky z krvi či tuku, potom by im do miechy injekciou podali peptidy a nasledovalo by 15 dní nervovej stimulácie a laserovej terapie.

Cieľom je vyvolať nervový rast, ktorý by spustil bežné mozgové funkcie. Jednotlivé procedúry už skúšali samostatne s rozličnými výsledkami, no s týmto zámerom ich ešte netestovali.

Ira Pastor priznal, že procedúry ani netestovali na zvieratách, takže nevedia, či a do akej miery budú účinné.

Ich kritici už poukázali na mnohé problémy nielen so samotnou liečbou, ale aj s jej etickými aspektmi: či umožní rodina takéto testy na svojich blízkych, alebo v akom stave bude pacient - blízko smrti alebo vegetatívnom.

