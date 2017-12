Nové tetovanie oznámi zmeny v ľudskom tele

Nie obrazec, ale zmena farby upozorní na to, že čosi nie je v poriadku.

5. jún 2017 o 12:30 Milan Gigel

BOSTON, BRATISLAVA. Pre niekoho je tetovanie tradíciou, pre iného náboženským rituálom, ďalší v ňom vidia príležitosť pre upozornenie na svoju osobnosť, povahu či záľuby. Akademici z inštitútu MIT však prichádzajú s novými atramentmi, ktoré do sveta tetovaní vnášajú úplne nové dôvody.

Vyvíjajú pigmenty, ktoré menia svoju farbu či farebný odtieň v závislosti na prostredí, v ktorom sa nachádzajú. Vďaka tomu dokážu poslúžiť ako rýchly indikátor, ktorý upozorní na zmeny, ktoré vplývajú na telesné tekutiny v pokožke.

Príkladom je indikačný pigment, ktorý vyhodnocuje nasýtenie glukózou. Zmenou zafarbenia môže cukrovkára upozorniť na to, že možno nastal správny čas na to, aby vzal do ruky presnejší merací prístroj, alebo zareagoval na zvýšenie či pokles hladiny v krvi.

Iný pigment zasa reaguje na prítomnosť sodíka. Ak klesne pod zdravú hranicu, upozorní na to zmenou zafarbenia. Športovci a ľudia s poruchami vylučovania môžu zaznamenať riziko skôr, ako sa začnú prejavovať vážne dôsledky.

Vedci podľa magazínu Mashable rozpracovali aj dvojicu pigmentov, ktoré reagujú na zmenu pH reakcie. Sú presvedčení o tom, že sa im postupne podarí nájsť ďalšie indikátory s dlhodobou funkčnosťou v ľudskej pokožke.

Nové tetovania tak môžu byť akýmsi biosenzorom, ktorý je pre rizikové skupiny orientačným ukazovateľom, ktorý upozorňuje na zmeny s dostatočným predstihom. Je to šikovnejšie ako robiť pravidelné merania. Stačí pozrieť na zápästie alebo predlaktie a diskrétna značka prezradí čo je vo veci.