Dovolenkové fotografie sú vzácne. Takto o ne neprídete

Zálohujte, zálohujte, zálohujte a hlavne nešetrite na pamäťovej karte a príslušenstve.

14. jún 2017 o 21:08 Matúš Paculík

BRATISLAVA. Dve tisícky fotografií a tri hodiny videa, tak môžu pokojne vyzerať vaše digitálne spomienky na dovolenku, či pracovnú cestu. Ak ich nechcete stratiť, zálohujte.

V ideálnom prípade priamo na mieste, každý večer.

Aby im neublížilo teplo a prach

Dovolenku pravdepodobne nebudete tráviť v klimatizovanej kancelárii, ale na pláži, či pri aktívnej turistike. Svoje fotografie a videá by ste preto mali uchovávať v zariadení, ktoré nemusíte strážiť ako oko v hlave.

Výrobcovia pomaly ustupujú od používania klasických diskov a výrazne zvyšujú kapacity flash pamätí. V našom výbere odporúčaných výrobkov na záloovanie fotiek sa aj preto nachádza len jeden výrobok s klasickým pevným diskom.

Ešte stále ponúka dobrý pomer ceny a kapacity, no v porovnaní s flash zariadeniami mu chýba odolnosť a skladnosť. Na pláž alebo do hôr by sme si ho nebrali, nemá rád otrasy, vlhkosť a v batohu zaberá zbytočne veľa miesta.

Rýchlosť je dôležitá

Pamäťová karta, USB kľúč alebo externý disk, vždy si dobre pozrite ich rýchlosť čítania a zápisu. Hlavne druhou hodnotou sa výrobcovia často nechvália, pri zálohovaní je však dôležitá. Určuje čas, ktorý zálohovaním strávite.

Môžete preto pokojne naraziť na pamäťovú kartu, ktorá síce prečíta 80 megabajtov za sekundu, ale zapisuje len štvrtinovou rýchlosťou. Pri starých fotoaparátoch spomalenie nespozorujete, tie moderné ale potrebujú pre rýchle reakcie vyššiu rýchlosť zápisu.

Čím vyššie sú rýchlosti, tým viac fotografií môžete zaznamenať v rýchlom slede za sebou, prípadne naplno využijete možnosti pre nahrávanie videa v 4K rozlíšení.

Pred kúpou si ale dobre preštudujte možnosti svojho zariadenia. Aj ten najrýchlejší disk alebo pamäťová karta vám budú zbytočné, ak ich váš notebook či fotoaparát nedokážu plnohodnotne využiť.

Moderné externé disky a USB kľúče využívajú štandard USB 3.0, nie je preto nezvyčajné naraziť na model s rýchlosťou vyššou ako 400 megabajtov za sekundu. Zálohovanie dovolenkového videa v 4K rozlíšení je s ním záležitosť na pár sekúnd.

Nezabudnite na cloud

On-line úložisko vám v batohu nezaberie žiadne miesto a neváži ani gram. Vďaka čoraz rozšírenejšiemu prístupu na internet a postupnej revolúcii v roamingu môžete túto službu využívať aj na cestách.

Veľmi dobre funguje ako druhý stupeň ochrany fotiek. Na dovolenke ale budete potrebovať použiteľný prístup na internet, samozrejme s aspoň základným zabezpečením. Pre väčší objem dát je najvhodnejšie pripojenie cez wifi na hoteli, ale pár dôležitých fotografií pohodlne a rýchlo zálohujete aj cez mobilný internet.

Apple, Google a aj Microsoft ponúkajú svoje cloudové služby v základe zadarmo, využiť ale môžete aj ďalšie z niekoľkých desiatok služieb, ako je napríklad Dropbox.

Bohužiaľ, v základe je k dispozícii vždy len malá kapacita, väčšinou niekoľko gigabajtov. Jej zvýšenie vás bude stáť minimálne jedno euro mesačne – pri Apple dostanete celkovo 50 gigabajtov.

Google má najlacnejšiu alternatívu s dvojnásobnou kapacitou za dvojnásobnú cenu. Riešenie od Googlu v aplikácii Google Photos tiež ponúka neobmedzenú veľkosť úložiska, ak firme dovolíte, aby vaše fotky mierne skomprimovala. Ich kvalita sa zníži, ale stále budú dosť kvalitné na vytlačenie do rodinného albumu a pri bežnom prezeraní si rozdiel nevšimnete.

Odporúčané produkty:

Rýchla pamäťová karta – SanDisk Extreme Pro SDXC

Najlacnejšiu pamäťovú kartu si kúpite už za pár eur. Jej kapacita a rýchlosť je adekvátna cene, takže nečakajte skvelé výsledky pri rýchlom zázname viacerých fotografií za sebou, či pri zázname 4K videa. Navyše kapacita vám vystačí na len na krátke video, či pár stoviek fotografií.

Moderné fotoaparáty potrebujú veľkú kapacitu a vysokú rýchlosť čítania a zápisu. SanDisk Extreme Pro výrobca priamo odporúča na záznam 4K videa, karta totiž zvláda zápis až 90 megabajtov za sekundu. K lacným fotoaparátom za stovku si ju teda nekupujte, svoje využitie nájde len pri lepších modeloch s modernými funkciami.

Kartu si môžete kúpiť v rôznych kapacitách, od 32 gigabajtov až po 512 gigabajtov, pričom za tú najväčšiu zaplatíte 360 eur. Pre náruživých fotografov a video amatérov je vhodná aspoň 128 gigabajtová verzia, pri ktorej môžete pokojne fotiť do RAW formátu a nahrávať video aj v 4K rozlíšení.

+ vhodné aj pre záznam 4K videa, veľký rozsah kapacít, bonusový softvér

- pri najväčšej kapacite stále vysoká cena

Cena: od 29 eur za 32 GB

Bezdrôtový disk – SanDisk Wireless Stick

Vyzerá ako klasický USB kľúč spred desiatich rokov, no okrem flash pamäti ukrýva v sebe bezdrôtový adaptér a nabíjateľnú batériu. Výrobcovi sa do extrémne malého priestoru podarilo umiestniť všetko potrebné na to, aby ste svoje dáta mohli zálohovať skutočne bezdrôtovo aj na cestách bez prístupu k elektrickej zásuvke.

SanDisk Wireless Stick funguje v základe ako klasický USB kľúč, akurát má na dnešné pomery veľmi pomalú prenosovú rýchlosť kvôli staršiemu rozhraniu USB 2.0. Dostupný je v rôznych kapacitách od 16 až po 256 gigabajtov. Pritom cena nie je vôbec prehnaná, za základnú verziu so 16 gigabajtami zaplatíte len približne 26 eur, 128 gigabajtov stojí v akcii len niečo cez 70 eur.

Zariadenie pripojíte k počítaču cez klasický USB port, ktorý slúži aj na nabíjanie integrovanej batérie s výdržou približne štyri hodiny. Pre smartfóny so systémom Android a iOS je dostupná aplikácia, umožňuje jednoduché zálohovanie, prenos dát a dokonca aj streamovanie multimediálneho obsahu pre tri zariadenia súčasne.

+ funkcie, malé rozmery, cena

- rýchlosť

Cena: od 26 eur za 16 GB (pozri aktuálnu cenu a dostupnosť)

Univerzálny pomocník - Kingston MobileLite Wireless Pro

Spoločnosť Kingston pre fotografov na cestách vyrába univerzálneho pomocníka s množstvom zaujímavých funkcií. Navyše na prvý pohľad pôsobí ako klasický externý pevný disk, hoci práve túto funkciu zastupuje len čiastočne kvôli menšej, len 64-gigabajtovej kapacite flash úložiska.

Podobne, ako v prípade SanDisk Wireless Stick, vytvorí zariadenie svoju vlastnú Wi-Fi sieť, na ktorú si následne môžete pripojiť notebook, tablet alebo smartfón pre zálohovanie a prezeranie svojich dát. Vďaka väčším rozmerom mohol Kingston použiť aj výkonnejšiu bezdrôtovú kartu a dokonca využíva aj 5 GHz sieť.

Dáta nemusíte prenášať len bezdrôtovo, cez konektor jednoducho pripojíte USB disk, alebo vďaka integrovanej čítačke aj pamäťové karty typu SD a microSD/SDXC. Bonusom je integrovaná batéria s kapacitou až 6700 mAh, vhodná na nabíjanie smartfónov a menších tabletov.

+ nabíjačka, čítačka a Wi-Fi v jednom

- len 64 GB pamäť

Cena: 103 eur

USB kľúč – SanDisk Extreme Pro USB 3.1

Pamätáte si na svoj prvý USB kľúč? Tie úplne prvé boli drahé, mali malú kapacitu a fungovali len na modernejších počítačoch. Tie základné dnes kúpite už za pár eur, najlepšie aj za dve stovky. Vysokú cenu pritom neplatíte za vysokú kapacitu, ale hlavne za vysokú prenosovú rýchlosť a doplnkové technológie.

SanDisk Extreme Pro nájdete v obchodoch vo viacerých verziách, líši sa nielen kapacitou, ale aj podporovaným rozhraním.

Ten určený pre rozhranie USB 3.1 číta dáta rýchlosťou 420 megabajtov za sekundu a zapisuje až 380 megabajtov za sekundu. Pripravte si ale peňaženku, keďže najlacnejšia verzia s kapacitou 128 gigabajtov stojí 116 eur.

Zariadenie je kompatibilné so staršími portami typu USB 3.0 a 2.0, no hlavne pri tom druhom nečakajte závratnú rýchlosť. Veľké súbory budete kopírovať slimačím tempom, keďže brzdou bude hardvér vášho počítača.

+ moderné technológie, vysoká rýchlosť

- vyššia cena

Cena: od 116 eur za 128 GB (pozri aktuálnu cenu a dostupnosť)

Externý disk – Seagate BackUp Plus Slim Portable

Aj keď výrobcovia pomaly odsúvajú klasické pevné disky do úzadia, tak stále majú svoje miesto pri zálohovaní. Klasické mobilné externé disky sú cenovo dostupným riešením, pričom výrobcovia pri nich často ponúkajú netradične veľkú kapacitu. Model s označením Portable od Seagate si totiž môžete kúpiť až v 5 terabajtovej verzii.

Nečakajte, že si domov odnesiete revolučný produkt. V segmente klasických externých diskov je nuda už niekoľko rokov a čo sa mení, je jedine kapacita, prípadne farebná povrchová úprava. Disk s vašim počítačom komunikuje cez USB 3.0 rozhranie rýchlosťou až 120 megabajtov za sekundu, takže zálohovanie objemných dát nie je trestom.

Výrobca k disku dodáva aj jednoduchú aplikáciu Seagate Dashboard, určenú pre automatickú zálohu zvolených priečinkov a súborov. Majte však na pamäti, že sa k týmto typom diskov treba správať jemnejšie, keďže nie sú odolné voči pádom a nárazom.

+ dizajn a farby, nízka cena

- nižšia odolnosť pri páde

Cena: od 65 eur za 1 TB (pozri aktuálnu cenu a dostupnosť)

Odolný externý SSD disk – SanDisk Extreme 510

Ste ochotní zaplatiť 240 eur za externý disk? SanDisk Extreme 510 je najdrahším produktom v našom prehľade, pričom je určený hlavne pre náročných používateľoch a profesionálnych fotografov. S kapacitou 480 gigabajtov postačí aj na dlhú dovolenku, či pracovnú cestu.

Na rozdiel od lacných modelov v sebe nemá klasický pevný disk, ale rýchlu flash pamäť. Celé zariadenie je zároveň veľmi malé a ľahké (váži len 153 gramov), navyše ho môžete používať aj v prašnom a vlhkom prostredí. Pád do mora mu neprospeje, ale zvládne dážď a aj návštevu pláže. Výrobca udáva, že disk bez problémov zvládne teploty od -20 až po 70 stupňov.

Pre plné využitie rýchlosti dosku potrebujete moderný notebook alebo počítač s USB 3.0 portom. Vtedy môžete zapisovať rýchlosťou až 400 megabajtov za sekundu. Pri uchovávaní citlivých údajov máte k dispozícii 128-bitový šifrovanie. Výrobca zatiaľ ponúka len verziu s kapacitou 480 gigabajtov.

+ rozmery a hmotnosť, odolnosť, rýchlosť

- vysoká cena

Cena: 239 eur za 480 GB (pozri aktuálnu cenu a dostupnosť)