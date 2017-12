Pozrite si zápas dvoch najväčších jedovatých hadov Afriky o samičku

Pri boji sa nepoužívajú zuby, len sila tela.

2. jún 2017 o 17:27 Matúš Beňo

video //www.youtube.com/embed/tFOaKafBFEo

Keď sa dve čierne mamby (Dendroaspis polylepis) stretnú v súboji o samičku, vyzerá to ako prepletený tanec.

Oba samce sa snažia premôcť toho druhého tak, že sa obkrúti okolo prednej časti protivníka a pokúšajú sa ho pritlačiť k zemi, pričom svoju hlavu zdvíhajú čo najvyššie. Pri zápasení sa nepoužívajú zuby, len sila tela.

Zápasenie pokračuje dovtedy, kým sa jeden had nevzdá. Víťaz má príležitosť spáriť sa so samičkami vo svojom teritóriu.

Takýto súboj sa podaril nafilmovať na golfovom ihrisku v meste Malalane v Južnej Afrike.

Na zabitie človeka stačí len 10 až 15 mg jedu, no pri uštipnutí do tela had vstrekne dávku 100 až 120 mg jedu. Našťastie pre ľudí, mamba čierna sa snaží vzájomnému kontaktu skôr vyhnúť.