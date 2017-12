Už žiadne vyskakovacie okná. Google odľahčí weby od otravnej reklamy

Stránky sa načítajú rýchlejšie, čistý obsah pomôže sústrediť sa pri čítaní.

2. jún 2017 o 10:36 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Má to byť veľká metla na nepríjemnú reklamu. Bez toho, aby ste museli čokoľvek spraviť, pri surfovaní vás už nebudú obťažovať na webových stránkach žiadne nepríjemnosti.

Chrome ich zametie automaticky pod koberec.

Google v tejto veci vyzýva vydavateľov, aby poupratovali svoje webové projekty. Zamerať sa majú hlavne na automaticky spúšťané videá, reklamné prvky, ktoré prekrývajú obsah, ale aj vyskakovacie okná a plochy, ktoré sa otvoria pri vstupe z iného zdroja.

Vývojári svoje zámery ohlásili už dávnejšie, teraz však prichádzajú s nástrojmi pre vývojárov. Analytický nástroj prebehne kompletný web a upozorní na reklamy, ktoré Chrome vypustí zo zobrazovania.

Google nechce blokovať reklamu, pretože by tým uškodil i sám svojej reklamnej sieti. Chce však v spolupráci s odvetvovou skupinou nastoliť pravidlá, ktoré obťažujúce reklamné prvky zotrú spred očí používateľov.

Ak reklama nebude nepríjemná, ľudia stratia motiváciu blokovať ju v plnom rozsahu. To môže pomôcť nielen prevádzkovateľom webov, ale aj reklamných sietí. Do odvetvovej skupiny Coallition for Better Ads patria firmy Google, Facebook, News Corp a The Washington Post.

Hoci prehliadač zasiahne do zobrazovaného obsahu, Google si podľa magazínu The Verge nemyslí, že rozvíri sériu negatívnych diskusií. Z pozície prevádzkovateľa jednej z najväčších reklamných sietí dokáže nájsť citlivú hranicu pre blokovanie.