Rukavice preložia znakovú reč na hovorené slovo

Skúšali to už mnohí, akademici však dotiahli pôvodnú myšlienku k dokonalosti.

1. jún 2017 o 12:24 Milan Gigel

ŠANGHAJ, BRATISLAVA. Začalo to ako akademický projekt, ktorý sa snažil nájsť najpohodlnejší spôsob pre ovládanie sveta virtuálnej reality. Natiahnete si tenučké rukavice, a zabudované senzory s vysokou presnosťou nasnímajú pohyb vašich rúk a prstov.

Akademici z univerzity v Taiwane, však rýchlo prišli na to, že ich technológia je v čomsi výnimočná. Dokáže reprodukovať gestá rúk tak dokonale, že z nich nie je problém prečítať znakovú reč pre nemých a nepočujúcich.

Preto vytvorili databázu slov a začali pracovať na algoritmoch, ktoré by z nich dokázali vytvárať plynulé vety. Nová technológia prekladá strohú reč gest na úplnú, prirodzenú komunikáciu. Jazykový modul zoskupí slová do viet, ktorým dá rovnakú podobu, akoby ste komunikovali hovoreným slovom.

Hoci je čínsky jazyk priveľmi rozsiahly a do mobilu ho možno zatiaľ vtesnať len v obmedzenom rozsahu, vedci sú presvedčení o tom, že sa im podarí v dohľadnej dobe dostať na trh. S cenou, ktorá by nemala prekročiť hranicu 200 dolárov by mohli zdokonaliť komunikáciu mnohým ľuďom.

Rukavice podľa magazínu Engadget dokážu na jedno nabitie fungovať približne 8 hodín, akumulátor i senzory sú malé a ľahké. S narastajúcim výkonom mobilov sa dá očakávať, že jedného dňa bude možné technológiou obsiahnuť kompletný slovník reči.