TrueCam A7s: Kvalitná „čierna skrinka“ do auta (recenzia)

Kamera s prekvapivo kvalitným videom, ktorú brzdí nedotiahnutý softvér.

31. máj 2017 o 19:27 René Hubinský

TrueCam A7s Páči sa nám: Bohatá výbava, kvalitné video , praktický držiak Nepáči sa nám: Nedotiahnutá aplikácia pre PC Hodnotenie: 88 Cena: 139 EUR (pozri aktuálnu cenu a dostupnosť)

TrueCam už dlhší čas patrí k stáliciam na trhu. Na testovanie sa nám dostal jeden z posledných modelov TrueCam A7s. Kamera má pomerne slušnú výbavu, dizajnovaná je na šírku, takže ovládacie tlačidlá sú rozmiestnené z oboch strán displeja a navrchu.

Oceňujeme konštrukciu držiaka, ktorý má mechanizmus na zacvaknutie so systémovým konektorom, takže pri odchode z auta môžete kameru veľmi jednoducho sňať bez toho, aby ste museli vyťahovať kábel.

Ten zostáva zasunutý v základni. Praktické riešenie, ktoré, žiaľ, často nevídame. V balení dostanete dva držiaky základne, jeden s prísavkou, druhý na nalepenie.

Zaujímavé je, že v prednej časti základne je umiestnený aj veľký konektor USB, do ktorého sa zasúva modul GPS. Účel takéhoto riešenia nám trochu uniká, pravda však je, že anténa GPS má v tejto pozícii ideálny výhľad na satelity.

Kamera má v prednej časti aj prisvetľovacie infračervené diódy, našťastie sa dajú vypnúť. Objektív umožňuje montáž cirkulárneho polarizačného filtra (CPL) alebo UV filtra, tie si však musíte dokúpiť.

Objektív má slušnú svetelnosť F2.0, je však dosť citlivý na slnko spredu, robí výrazné efekty, preto by možno bolo dobré pouvažovať o filtri CPL, veľmi praktické to však nie je.

Zvládne aj vyššie rozlíšenie

Kamera okrem bežných rozlíšení 1080p a 720p umožňuje aj nezvyčajné rozlíšenie 2560 × 1269 30p s pomerom strán 16:9 a 2560 × 1080 30p s pomerom strán 21:9. Nám sa najviac zapáčilo práve posledné menované, ktoré najlepšie korešponduje s výhľadom z auta.

Zaberá totiž celé zorné pole na šírku a iba minimum palubnej dosky. Video je zaznamenávané vo formáte MPEG-4 Quick Time s kontajnerom MOV a dátovým tokom 15 Mb/s. Prekvapením pre nás bola slušná kvalita videa (s ohľadom na kate­góriu ­autokamier), ktoré vďaka vyššiemu rozlíšeniu poskytuje dostatok detailov na bezproblémové prečítanie evidenčných čísel aj protiidúcich áut.

Kamera si dobre poradila aj v noci, obraz v osvet­lenom meste bol prekreslený s čitateľnými detailmi.

Video sa zaznamenáva na kartu microSD (do 32 GB), všetko do jedného adresára. Súbory nie sú označené časovou značkou, takže čas nahrávania sa dozviete iba podľa atribútov súboru alebo v aplikácii DVR Player.

Okrem videa kamera do ďalšieho adresára nahráva indexové súbory, ktoré nesú dáta z GPS a akcelerometrov. Tieto údaje si môžete dať vložiť priamo do videa. Kamera umožňuje aj vloženie textu (mena, typu vozidla, prípadne ŠPZ) do videa. Počas jazdy môže displej zobrazovať aktuálnu rýchlosť (GPS) a údaj kompasu.

Upozornenia na radar nefungovali

Kamera má obsahovať aj databázu radarov a upozorňovať na ne. Túto funkciu sa nám však nepodarilo vyvolať. Záznamy si okrem kamery môžete prehrávať aj na PC. Slúži na to dodávaná aplikácia.

Jej myšlienka je zaujímavá, zobrazuje video a v reálnom čase údaje senzorov a polohu na mape. Jej funkčnosť je však problematická. Aplikácia sa nahrá priamo na kartu, no keď sme ju chceli spustiť, nič sa nedialo. Až po návšteve stránky výrobcu, keď sme aplikáciu stiahli, sme zistili, že k nej treba ešte nainštalovať K-lite kodec pack a Quick Time.

Potom už aplikácia fungovala, ale pri zväčšení okna nemožno meniť veľkosť zobrazenia jednotlivých podokien a pri zväčšení na 4K monitore sa nám okno mapy zobrazovalo iba ako úzky pruh na kraji.

Toto okno navyše pri akomkoľvek pokuse niečo nastaviť vypisovalo iba chybu skriptu a potom prestalo ­zobrazovať polohu na mape. Kamera má vstavanú batériu s kapacitou 400 mAh, ktorá slúži hlavne na napájanie pri nahrávaní počas parkovania, keď senzory zaznamenajú pohyb auta.