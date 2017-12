Trápi vás nervozita, stres a tréma? Nový náramok vám pomôže byť nad vecou

Vibrácie udávajú telu rytmus, ktorý pomôže pri sústredení i uvoľnení.

31. máj 2017 o 13:07 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Ak sa usadíte v salóne s veľkými kyvadlovými hodinami, po chvíľke máte pocit, akoby ste sa uhojdávali na vlnách pohody. Rytmické tykanie v tichu miestnosti ladí váš organizmus na oddychové tempo.

Akademici z univerzity v Londýne sa nechali inšpirovať touto skúsenosťou a vyvinuli malé zariadenie v podobe náramkových hodiniek, ktoré prenáša podobný rytmus k telu človeka cez vibrácie. Bez toho, aby ste sa museli ocitnúť v tichej miestnosti s hodinami či metronómom, rytmus odovzdávajú k telu človeka cez hmatový vnem.

Akademici podľa magazínu Digital Trends pozorovali správanie respondentov, ktorým pri vykonávaní rôznych aktivít povedali, že na zápästí nosia tlakomer. Rytmické vibrácie pomáhali pri vyššom takte dosiahnuť sústredenie a zbaviť sa trémy, nižšie frekvencie naopak pomáhali potlačiť stres a navodiť pocit pohody.

Vedci sa preto domnievajú, že náramky vybavené vhodnou technológiou by sa mohli stať oporou pre tých, čo sa nedokážu prispôsobiť stresovým situáciám. Kým doposiaľ fitness náramky iba hodnotili aktivitu ľudí, nový náramok s plánovanou cenou 125 libier by mohol aktívne do životného systému zasiahnuť.