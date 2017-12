Jedenásť spôsobov, akými vie počítač využiť vašu tvár

Technológia skenovania a rozpoznávania tváre môže slúžiť i na dobré či nezvyčajné účely.

31. máj 2017 o 12:25 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Ak kamera nasníma tvár aby ju počítač vyhodnotil, nemusí to vždy znamenať že chce niekto zasiahnuť do vášho súkromia. Magazín Enterpreneur zostavil kaleidoskop, z ktorého sa dozviete aj o netradičných spôsoboch využitia technológie.

1. Stráženie študentov

Čítanie emócií je pre počítače náročné, odlíšiť však znudenie od záujmu možno poľahky. ESG Management School v Paríži používa softvér, ktorý má pod drobnohľadom študentov. Volá sa Nestor a pomocou webkamery dokáže zistiť, či študenti pri videovýuke dávajú pozor, alebo nie. Pri zostavovaní záverečného kvízu tak počítač zo svojich pozorovaní vie, na čo sa má pýtať.

2. Určenie konkrétneho génu

Dôkladná analýza tváre sa stala diagnostickou metódou pre medicínu. National Human Genome Research Institute vyvinul softvér, ktorý dokáže pohľadom na tvár odhaliť zriedkavý syndróm nesúci meno DiGeorge. Ten sa vyskytuje u mimoeurópskej populácie a spôsobuje vážne zdravotné problémy. Úspešnosť diagnostiky dosahuje 96 percent.

3. Dávkovač toaletného papiera

Keď sa v Pekingu na verejných toaletách začal strácať papier, prevádzkovatelia pamiatok nevedeli čo majú s problémom robiť. Posadiť ku každej toalete obsluhu sa im nezdalo byť dobrým riešením. Vyvinuli pre to softvér, ktorý riadi dávkovač toaletného papiera. Ten po kliknutí na tlačidlo nasníma tvár a vydá 60 centimetrov papiera. Ďalšiu dávku je ochotný rovnakému človeku vydať až po deviatich minútach.

4. Ochrana súkromia

Analýza tváre na fotografiách pripomína viac zásah do súkromia ako jeho ochranu. V skutočnosti ju však viaceré firmy využívajú na to, aby zaistili súkromie ľudí na verejných fotografiách. Google rozmazáva tváre na snímkach z ulíc, Snapchat chce prekrývať tváre emotikonmi v prípadoch, ak si ľudia neželajú byť videní niektorými so svojich kontaktov.

5. Zabezpečenie telefónov

Ak nazriete cez priezor na vchodových dverách, v zlomku sekundy sa viete rozhodnúť či otvoríte alebo nie. Tvár je šikovným zámkom aj pre mobily, ktoré neobsahujú citlivé informácie. Pozriete sa na mobil a odomkne sa bez toho, aby ste museli ťukať heslo či kresliť grafický kód. Technológiu používa viacero výrobcov mobilov a vývojárov operačných systémov.

6. Triedenie fotiek

Niektorých ľudí na fotografiách spoznáte, iných nie. Facebook i Google používajú technológie, ktoré k tváram v dave dokážu priradiť ich mená a priezviská zo známych profilov. Obe firmy v rôznych krajinách sveta čelili podozreniam z prekročenia hraníc súkromia, a tak sú služby dostupné len na niektorých trhoch.

7. Zabezpečenie platieb

Tvár môže byť kľúčom pre elektronické platby a nie je to žiadny výmysel. S technológiou pracuje firma MasterCard, pred nejakým časom ju do svojho platobného portfólia nasadila aj čínska firma Alibaba vo svojom platobnom systéme AliPay. Použiť selfie namiesto hesla môže byť fajn, ak sa nebojíte slabín technológie.

8. Zacielenie inzercie

Bude sa vám páčiť reklama na športové oblečenie, alebo ste skôr typ ktorý ocení pozvánku do divadla? Tesco začalo na svojich čerpacích staniciach testovať reklamný systém, ktorý berie do úvahu demografiu. Kamera nasníma vašu tvár a algoritmy už samy pretrasú inzertnú ponuku cez sito pohlavia, veku a ďalších rozlišovacích znakov.

9. Pomoc strateným

Zatúlaný psík, zrazená mačka či stratené deti. Internetové služby sa snažia použiť technológiu rozoznávania tvárí, aby spojili osudy tvorov, ktoré sa nejakým spôsobom rozdelili. Finding Rover je aplikácia, ktorá identifikuje stratené zvieratká, služba Helping Faceless zasa pomáha hľadať stratené a unesené deti.

10. Rozoznanie mimiky

Je možné, aby nevidomý človek reagoval na úsmev ľudí s ktorými komunikuje? Pomôcť môže aplikácia, ktorá dokáže identifikovať úsmev na tvári rovnako, ako to už nejaký čas robia fotoaparáty pri skupinových portrétom. Ak technológie pozerajú na tvár, nemusí ich zaujímať vždy práve biometria a identita.

11. Sledovanie veriacich

I návšteva bohoslužieb sa môže spájať s technológiou, ktorá sleduje tváre veriacich. Churchix je dochádzkový systém, ktorý nepoužíva ani pichacie hodiny, ani čipovú kartu. Namiesto toho sleduje tváre, aby dokumentoval život náboženskej komunity. Kto chodí do kostola denne, kto každú nedeľu a kto iba zriedkavo? Počítač pozná odpoveď.