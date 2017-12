Objavili nový druh priesvitnej žaby, cez kožu jej vidno orgány

Objaviteľ ju označil za najkrajšiu žabu, akú kedy videl.

31. máj 2017 o 12:18 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Z vrchu vyzerajú ako normálne žaby. Keď ich otočíte, cez priesvitnú kožu na bruchu zrazu uvidíte všetky ich orgány.

Nový druh žiab rodu hyalinobatrachium yaku objavili v amazónskych nížinách v Ekvádore. Od mnohých známych žiab sa neodlišujú len svojim vzhľadom ale aj nezvyčajným správaním.

"Samci strážia vajíčka, ktoré sú pripevnené pod listami stromov, až kým sa nevyliahnu a nespadnú do prúdu vody pod stromami," vysvetľuje pre magazín New Scientist vedúci výskumu Juan Guayasamin. "So žabami pracujem každý deň a toto je jeden z najkrajších druhov, aké som kedy videl."

Nové druhy žiab popísali vo vedeckom časopise ZooKeys. Patria do čeľade Centrolenidae, ktorú po anglicky volajú aj sklenené žaby. Niektoré druhy z nej totiž majú priesvitné brušká rovnako ako Hyalinobatrachium. Nie všetky však ukazujú cez kožu aj svoje srdce. Buď sú menej priesvitné alebo majú srdce bielej farby a nie je tak vidno krv, ktorú pumpuje.

DOI: 10.3897/zookeys.673.12108