Bielenie Veľkej koralovej bariéry je ešte horšie, než sa čakalo

Koraly predstavujú živobytie nielen pre ľudí, ale aj pre milióny živočíchov.

29. máj 2017 o 14:39 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Keď vymrú, budeme mať problém. Pre milióny ľudí predstavujú zdroj potravy a živobytia. Poskytujú domov tisícom a tisícom ďalších tvorov. Čistia vodu, chránia pobrežné oblasti pred búrkami a vlnami cunami. Pomáhajú aj vo farmaceutickom priemysle pri výrobe liečiv.

V neposlednom rade predstavujú aj jedinečný ekosystém plný krásnych farieb a života, ktorý sa pri dĺžke 2300 kilometrov dá pozorovať aj z vesmíru.

Ešte v marci vedci v štúdii zverejnenej v časopise Nature upozornili, že organizmy v koralovej bariére vymierajú nevídaným tempom. To sa prejavuje takzvaným bielením koralov. Vzniká tak, že koraly pod vplyvom zohrievajúcich sa vôd vypudzujú fotosyntetické riasy, s ktorými žijú v symbióze. Prichádzajú tak nielen o svoje sfarbenie, ale aj o zdroj potravy.

Podľa vedcov je však bielenie koralov ešte horšie, ako najprv predpokladalo.

Zvýšili odhady vymierania

Kým v marci a apríli 2016 prišla bariéra podľa pôvodných odhadov o 22 percent koralov, nové čísla ukazujú, že to mohlo byť až 29 percent. Bariéra navyše zažíva takéto bielenie už druhý rok po sebe, takže vyhliadky nie sú dobré.

"Veľmi sa obávame, čo to predstavuje nielen pre Veľkú koralovú bariéru, ale aj pre tamojšie pospolitosti a priemysel," hovorí Russell Reichelt, riaditeľ organizácie Great Barrier Reef Marine Park Authority.

"Množstvo koralov, ktoré zomreli kvôli bieleniu, sa oproti odhadom zvýšilo a aj keď správy ešte len dokončujeme, očakávame, že do konca roku 2017 ich ubudne ešte viac," dodáva.

Bielenie najtvrdšie zasiahlo oblasť severne od obľúbeného turistického mesta Port Douglas, kde podľa údajov zomrelo až 70 percent koralov v plytkých vodách. Cairns a Townsville, tiež obľúbené miesta turistov, patria k najťažšie zasiahnutým miestam. Len južné oblasti bariéry sa vyhli najhoršiemu.

Šanca je

Koralom by pomohlo, keby sa teplota vody znížila, čím by sa riasy mohli vrátiť a opäť ich kolonizovať. To však môže trvať aj desať rokov. Situácii nepomohol ani cyklón, ktorý tento rok zasiahol oblasť.

Pomôcť by mohlo tiež budovanie koralových škôlok, rozšírenie monitorovacieho systému či hľadanie prednostných miest, ktoré potrebujú obnovu. Kľúčovým by bolo obmedzenie skleníkových plynov, ktoré zohrievajú morskú vodu.

"Veľká koralová bariéra je obrovský a odolný systém, ktorý už predtým ukázal, že sa vie dostať zo zlého. No terajšie udalosti odolnosť koralov podrývajú," hovorí Reichelt.