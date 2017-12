Drobné prepeličky môžu pomáhať v boji proti rakovine

Autori: Mariana Máčajová, Boris Bilčík, Monika Buríková / Quark

V táčie vajíčka môžu v niektorých oblastiach výskumu nahradiť laboratórne zvieratá.

Pod ich škrupinou sa ukrýva vonkajšia plodová blana, chorion, a ďalší plodový obal, alantois.

Spolu tvoria chorioalantoickú membránu (CAM). Chorion sa podieľa na výžive zárodku, alantois pri vajcorodých stavovcoch zabezpečuje dýchanie embrya cez škrupinu.

Chorioalantoická membrána sa vyvíja počas tretieho dňa embryonálneho vývinu.

Spočiatku nemá žiadne formované cievy, ale s jej rýchlym rastom pribúda aj cievne riečisko a na desiaty deň embryonálneho vývinu je už veľmi bohato prekrvená.

Významná membrána

CAM je teda významným dýchacím orgánom vtáčieho embrya, vo vajíčku sa dotýka priamo škrupiny a tiež sa podieľa na vstrebávaní vápnika, dôležitého pre rast kostí.

Okrem toho má úplne vyvinutý lymfatický systém, ktorý sa v mnohých oblastiach podobá cicavčiemu lymfatickému systému. Chorioalantoická membrána je veľmi tenká, slepačie embryo ju má na desiaty deň vývinu hrubú približne 65 μm.

Na tenkej prekrvenej membráne, svojou štruktúrou veľmi pripomínajúcej sliznicu, sa aj v súčasnosti robia experimenty v rôznych medicínskych a biologických odvetviach.

Experimenty sa dajú robiť priamo vo vajíčku, kde sa naruší iba horná časť škrupiny (model in ovo) alebo sa celý obsah vajíčka prenesie do sterilnej kultivačnej misky a pri dodržaní potrebnej teploty a vlhkosti sa ďalej kultivuje v inkubátore (model ex ovo).