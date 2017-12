Kto klope pri dverách? Nový domový alarm rozpozná kamerou autá

Senzory ktoré snímajú pohyb, zvuk či rozpojenie kontaktov už nestačia. Doba pýta viac detailov.

25. máj 2017 o 12:11 Milan Gigel

video //www.youtube.com/embed/hM4PVx-A0YY

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Pri ochrane domácností má pomôcť nová technológia. Kým niekto zaklope pri dverách alebo zazvoní, alarm bude mať predstavu o tom, o koho ide.

Novinku avizuje firma Kuna, ktorá sa zaoberá vývojom múdrych domových alarmov. Využíva kameru, aby identifikovala autá, ktoré zastavia na ceste pred domom. V priebehu jedinej sekundy dokáže rozoznať farbu, výrobcu, model a ďalšie detaily, ktoré pomáhajú pri identifikácii vozidla.

Algoritmus sa postupne učí priradiť autá ku konkrétnym ľuďom a službám. Znamená to, že ak príde špeditér s balíčkom z internetového obchodu, systém ho môže vpustiť do predsiene, aby zásielku odovzdal. To isté platí pre rozvoz pizze, čerstvých potravín či správcovskú spoločnosť.

Ak, naopak, ide o neznáme vozidlo alebo auto označené ako nepríjemné, udalosť môže byť považovaná za potenciálnu hrozbu.

Firma podľa magazínu Digital Trends viac inteligencie pre snímaný obraz, aby dokázala vytvoriť bezpečnostný rámec s podobným vyhodnocovaním, aké by spravil človek.

Technológia vstupuje na trh už na jeseň a môžeme očakávať, že čoskoro sa k vozidlám pripojí aj rozoznávanie tvárí.