Vyšľachtili najsilnejšiu čili papričku, dokáže vyvolať šok organizmu

Paprička má poslúžiť ako náhrada za anestetiká.

24. máj 2017 o 16:04 Jakub Habas

BRATISLAVA. Dokáže vyvolať anafylaktický šok i spôsobiť zapálenie či uzatvorenie dýchacích ciest.

Viaceré médiá informovali, že nová odroda Dragon's Breath môže byť pre človeka smrteľná.

Podľa webu Lifehacker.com to je však značne prehnané. Človek by musel skonzumovať štvrť kila tejto papričky, aby požil 5,8 gramu štipľavej látky kapsaicín, čo už by mohlo vážne ohroziť ľudský organizmus.

Na Scovilleho stupnici, ktorá meria pálivosť paprík a čili papričiek, dosahuje hodnotu viac ako 2,48 milióna Scovilleho jednotiek štipľavosti, píše server Daily Post.

Dragon's Breath by mala prekonať doteraz najsilnejšiu čili papričku Carolina Reaper, ktorá dosahuje okolo 2,2 milióna jednotiek.

Potvrdiť to musia ešte testy nestranných odborníkov a následne môže byť Dračí dych zapísaný aj do Guinnessovej knihy rekordov.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Čili papričky môžu ľuďom predlžovať život

Silu odrody podčiarkuje to, že prítomnosť jednej kvapky kapsaicínu vylisovanej z papričky je možné zistiť v takmer dva a pol miliónoch kvapiek vody.

Vyšľachtenie rastliny, na ktorom sa podieľal pestovateľ Mike Smith spolu s vedcami s Nottinghamskej univerzity, nie je samoúčelné.

Smith upozorňuje, že papričku vypestovali hlavne pre medicínske účely ako náhradu za anestetiká, keďže množstvo ľudí je na ne alergické.

Okrem využitia ako náhrady pre alergikov môžu byť oleje z čili papričiek podľa Smitha využívané aj v rozvojových krajinách, kde je prístup k anestetikám z finančných dôvodov obmedzený.