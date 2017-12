Jedia štipľavé a po dome chodia nahí. Čo prezrádzajú bežné činnosti o vašej osobnosti

Psychologický výskum ukázal, čo najčastejšie robia neurotickí, extrovertní, prívetiví. svedomití či ľudia s otvorenou mysľou.

25. máj 2017 o 11:06 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ak si na raňajky dáte na chlieb pálivú nátierku, zrejme máte veľmi otvorenú myseľ. Spievate si v aute počas cesty do práce? Ste prívetivá osoba. Ak naopak počas šoférovania telefonujete, patríte skôr medzi extrovertnejšie typy.

Nová štúdia ukazuje, že niektoré banálne každodenné aktivity môžu v skutočnosti prezrádzať veľa o vašej povahe.

Naznačuje to výskum, v ktorom porovnávali výsledky zo známeho a uznávaného testu osobnosti Big Five (angl. Veľká päťka) so zoznamom 400 činností bežných dní.

Výsledky štúdie publikovali vo vedeckom časopise Personality and Individual Differences.

Kto viac nadáva a kto si spieva v sprche?

Modelom Big Five psychológovia opisujú osobnosť človeka v piatich charakteristikách. Je to v súčasnosti jeden z najuznávanejších psychologických testov, ktorý opisuje charakteristiku osobnosti.

Jeho výsledky vám na škále ukážu, ako veľmi ste neurotický, extrovertný, prívetivý, svedomitý a či máte otvorenú myseľ.

Po zodpovedaní 100 otázok môžete zistiť, či ste nepokojný alebo pokojný. Samotársky alebo spoločenský. Bojazlivý alebo odvážny. Sebecký alebo nesebecký. Nedbalý alebo svedomitý.

V texte nájdete: - Aké sú prejavy svedomitosti, prívetivosti,