Päť trikov, ktoré najčastejšie používajú pri útoku na váš počítač

Zaujať, vystrašiť alebo nalákať - to sú taktiky, ktorými sa hackeri snažia prinútiť vás ku kliknutiam, ktoré by ste nikdy nespravili.

22. máj 2017 o 13:41 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Neskúsenosť neospravedlňuje a každý sa učí na svojich chybách. Ak ste dosiaľ unikali hackerským nástrahám, možno tak bolo iba preto, že ste boli zdravo podozrievaví.

Web The Daily Dot zostavil päť najpoužívanejších stratégií, ktoré sa používajú pri pokuse získať prístup k vášmu počítaču.

1. Potvrďte zmeny, upravte nastavenia účtu

E-mail s firemnou hlavičkou a žiadosť o prihlásenie - to je najčastejšia taktika, pomocou ktorej sa hackeri snažia na nastrčenej stránke ukradnúť vašu digitálnu identitu.

Ak kliknete na odkaz, namiesto skutočného webu budete meno a heslo vpisovať na falošnej stránke v moci hackerov.

Ak nedokážete rozoznať falošné výzvy od skutočných, vždy sa k službám prihlasujte v prehliadači tak, že do políčka adresy webu vpíšete jeho názov. Ak by v banke, PayPale, na eBayi, Facebooku či kdekoľvek inde od vás čosi súrne potrebovali zmeniť alebo potvrdiť, určite by vás na to pri prihlásení upozornili.

Dávajte si pozor na e-maily, v ktorých vás firmy k niečomu vyzývajú. Obzvlášť ak vám bežne maily neposielajú a zrazu chcú, aby ste klikli na odkaz.

2. Váš počítač bol infikovaný

Webové stránky ani aplikácie sa nezaujímajú o to, či je váš počítač v dokonalom zdraví, alebo bol infikovaný škodlivým kódom.

Akékoľvek vyskakovacie okno pri prehliadaní webu, ktoré nepochádza od vášho antivírového softvéru, je iba chytákom, ktorý vás má podujať ku kliknutiu na škodlivý odkaz, alebo vás motivovať pre stiahnutie falošného programu či kódu.

Ak antivírusový program nepoužívate, ignorujte všetky podobné hlásenia. Ak máte takúto ochranu nainštalovanú, skôr uvidíte zákaz ako výzvu aby ste čosi spravili. Platí to nielen na počítači, ale aj v mobile.

3. Naozaj je na tej fotke vaša nahota?

Ak k vám dorazí správa, či ste skutočne v Adamovom rúchu na fotografii v sociálnych sieťach, vedzte že ide o ďalší trik hackerov, ktorí chcú vašu zvedavosť využiť na to, aby ste klikli na podstrčený odkaz a nakazili svoje zariadenie.

Odosielateľ uvedený v kontakte nerozhoduje. Šéf, brat či sused - hackeri sa snažia sociálnym inžinierstvom vykresať dojem, že vás kontaktuje niekto z vášho okolia.

4. Môžete zaslať cez Western Union?

Nečakané dedičstvo, pomoc pri záchrane tajných peňazí či volanie o pomoc v núdzi.

Kedykoľvek narazíte na dopyt, aby ste cez službu Western Union odoslali peniaze na cieľový kontakt, vedzte že ide o trik, ktorým sa od vás neznámi ľudia snažia vytiahnuť peniaze bez možnosti vystopovania.

Nik vám nedá viac ako mu požičiate, nik na vás neprepíše národný poklad, štátny rozpočet rozkradnutej republiky, ani dedičstvo po grófovi, ktorého sa nemá kto ujať. A nemusí to byť práve výzva z nigérijských listov.

5. Dokonalé zamestnanie, priateľa, produkt

Samochvála smrdí a nemusí ísť iba o morálku. Ak sa vám cez komunikačné kanály natíska akákoľvek zázračná a dokonalá ponuka, vždy v tom bude nejaký háčik.

Viac ako peniaze si hackeri cenia digitálne identity, takže nebudú pýtať peniaze a s plnou jednoduchosťou vás navedú k jednoduchej a rýchlej registrácii.

Kde prepájate identity, párujete sociálne siete, či otvárate účty s bankovými detailmi, tam môžete očakávať zradu.