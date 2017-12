Zverejnili tajné pravidlá Facebooku o sexe, násilí a terorizme

Britský denník získal interné dokumenty, podľa ktorých sa má sociálna sieť správať.

22. máj 2017 o 13:05 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Nejasné pravidlá, ktoré si niekedy navzájom protirečia. Príliš málo času na rozhodovanie a priveľa obsahu. A celý proces často vyzerá ako jeden veľký zmätok.

Britský denník Guardian sa dostal k stovke dokumentov, ktoré opisujú vnútorné pravidlá sociálnej siete Facebook s dvomi miliardami používateľov. Moderátori by sa podľa nich mali rozhodovať pri schvaľovaní a mazaní obsahu.

Odhalenia sa objavili v čase, keď sociálna sieť čelí obvineniam z neschopnosti bojovať proti falošným správam, hoaxom a nebezpečnému či amorálnemu obsahu.

Americká spoločnosť tiež minulý týždeň dostala od Európskej komisie pokutu 110 miliónov eur za to, že pri prevzatí aplikácie WhatsApp poskytla úradom nesprávne a zavádzajúce informácie.

Nedokáže ustrážiť obsah

Guardian tvrdí, že sa dostal viac než k stovke dokumentov, ktoré obsahujú manuály a prezentácie hovoriace o tom, ako chce Facebook u seba kontrolovať násilný obsah, nenávistné prejavy, terorizmus, pornografiu či sebapoškodzovanie.

Denník tieto dokumenty konfrontoval s moderátormi pracujúcimi pre sociálnu sieť, ktorí potvrdili ich pravosť. Nakoniec autentickosť úniku uznal aj sám Facebook.

„Moderátori sú zavalení množstvom práce, čo znamená, že často majú iba desať sekúnd na to, aby urobili rozhodnutie," píše britský denník. „Facebook preto nedokáže ustrážiť kontrolu nad svojím obsahom. Narástol priveľmi a prirýchlo."

Problém s moderátormi sociálnej siete mal v minulosti aj denník SME. Facebook bez vysvetlenia zablokoval viaceré stránky na sociálnej sieti, pričom dodnes nevysvetlil, prečo a z akých dôvodov tak urobil. Nereagoval ani na výzvy k náprave.

Po čase ich síce znovu sfunkčnil, ale až keď SME využilo obchodný kontakt priamo vo Facebooku.

Facebook nie je konzistentný

Dokumenty tiež ukazujú, ako sa Facebook správa nekonzistentne. Príklad hovorí napríklad o poste „Niekto zastreľte Donalda Trumpa!".

Takéto vyhlásenie by mali moderátori zmazať, pretože hlava štátu údajne patrí do chránenej kategórie. Zároveň však je podľa interných dokumentov v poriadku napísať „Chyť tu štetku pod krk a uisti sa, že si všetok tlak sústredil na to miesto v strede jej krku" prípadne "Naser si a zdochni". Podľa Facebooku totiž toto nie sú vierohodné hrozby.

Facebook sa podľa BBC bráni, že chce zo sociálnej siete urobiť čo najbezpečnejšie miesto. Chce však pri tom garantovať aj istú mieru slobody slova a vyjadrovania.

„Máme naozaj rôznorodú globálnu komunitu a ľudia majú rôzne postoje k tomu, čo je ešte v poriadku zdieľať," tvrdí Monika Bickertová z Facebooku. „Vždy, keď niekde nakreslíte čiaru, budete mať šedé zóny. Napríklad rozdiel medzi satirou, humorom a nevhodným obsahom je niekedy veľmi, veľmi nejasný."

Moderovanie diskusií pod článkami je vo svete bežné a robí tak napríklad množstvo médií. Štandardom je však ukázať a dodržiavať pri takejto činnosti transparentné pravidlá, čo Facebook dodnes neurobil.

Denník SME napríklad postupuje podľa Kódexu diskutujúceho, ktorý je verejne dostupný online.