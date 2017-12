Špeciálny tanier vám pomôže schudnúť. Oklame mozog

Tanier pripomína harmoniku a zmestí sa do neho oveľa menej jedla, ako do toho klasického.

21. máj 2017 o 17:14 Pavol Štrba

BRATISLAVA. Vyzerá to ako hromada jedla, ide však len o trik. Lotyšskí dizajnéri vymysleli tanier, ktorý oklame váš mozog a pomôže vám schudnúť. Zospodu vyzerá ako harmonika a je vlastne opakom klasického hlbokého taniera – v strede je vyšší ako na okrajoch.

Nápad vznikol v Lotyšskej akadémii umení a stojí za ním dizajnér Nauris Cinovics. „Moja myšlienka spočívala v tom, aby sme vytvorili porciu jedla, ktorá bude vyzerať väčšia, ako v skutočnosti je,“ hovorí pre Gurdian. „Vyzerá to, že je v ňom rovnako jedla, ako na obyčajnom tanieri. Ale je ho tam menej,“ vysvetľuje.

Cinovics tvrdí, že je to len „hra s mozgom,“ ktorá by však v praxi mala fungovať. Ešte viac má k celému efektu dopomôcť aj špeciálny príbor, ktorý váži oveľa viac, ako ten obyčajný - celkovo až 1,3 kilogramu. „Vyskúšali sme to a zjedenie celej porcie s ním trvalo 11 minút. Normálne to trvá sedem minút.“

Dizajnér vychádza z myšlienky, podľa ktorej nášmu mozgu trvá až 20 minút, kým dostane z tráviaceho traktu informáciu, že človek je najedený. Čím dlhšie teda jeme, tým by sme toho mali skonzumovať menej.

Cinovics nápad predstavil na európskom kongrese o obezite v portugalskom Porte.