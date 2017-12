Podpora vedy je na Slovensku nedostatočná, tvrdí vedec roka

Je dôležité, aby všetci mladí ľudia išli do zahraničia, no musia sa po čase vrátiť, hovorí Pavel Povinec.

21. máj 2017 o 22:24 SITA

BRATISLAVA. Finančná podpora vedy je na Slovensku nedostatočná. Ak by slovenskí vedci neboli previazaní s medzinárodnými vedeckými programami, bola by to katastrofa. Povedal to slovenský vedec roka 2016 Pavel Povinec.

Veľa vecí sa dá podľa neho uskutočniť len vďaka globalizácii vedy a tomu, že slovenskí vedci sú v kolektívoch, ktoré sú na svete špičkové, keďže na celosvetovom projekte sú ľudia zo všetkých svetových laboratórií.

Treba cítiť podporu

Financovanie slovenskej vedy sa podľa Povinca zlepšilo najmä pre budovanie väčších štruktúr vďaka európskym štrukturálnym fondom. Chýba mu však ostatná časť financovania, keďže peňazí do vedy ide stále málo.

Podľa Povinca je dôležité, aby mladí ľudia cítili podporu, videli vo vede svoju budúcnosť a cítili, že ich program bude finančne zabezpečený. Povinec zároveň porovnáva, že na projekty majú už v susednej Českej republike 10-krát viac peňazí ako na Slovensku.

Rovnako v Nemecku podľa neho stojí vyprodukovanie jednej publikácie do medzinárodného časopisu okolo 30-tisíc až 40-tisíc eur. Vedci na Slovensku podľa Povinca publikáciu urobia za 3 000 eur. Ako dodal, nie všetky sa dajú zrovnávať, ale veľa z nich áno, keďže vyjdú v rovnakom časopise.

Stráviť čas v zahraničí je potrebné

Povinec sa vyjadril aj k takzvanému úniku mozgov do zahraničia. Vníma ho ako problém, ktorý je ťažko zastaviť, pričom tiež súvisí s financovaním. A

k by mladí ľudia cítili, že kvalita vzdelania a možnosti na Slovensku sú dostatočné, nemali by podľa neho dôvod utekať do zahraničia. Povinec zároveň uviedol, že do prvej skupiny v rámci úniku mozgov patria študenti, ktorí vycestujú do zahraničia, a naspäť sa už nevrátia.

Ďalšiu skupinu tvoria ľudia, ktorí ukončia štúdium na Slovensku, idú na zahraničný pobyt a rovnako sa už nevrátia.

Ako uviedol, je dôležité, aby všetci mladí ľudia išli do zahraničia a nejakú časť života strávili na zahraničnom pracovisku. Je však dobré, aby sa po čase vrátili. Slovensko inak nedokáže konkurovať svetovému trendu vedy vo svete.

Cena za prínos

Pavel Povinec z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave sa stal slovenským vedcom roka 2016.

Ocenenie dostal za významný prínos a dosiahnuté výsledky v oblasti vývoja ultrasenzitívnych urýchľovačových a rádiometrických analytických metód a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity.

Ocenenia najlepším slovenským výskumníkom v súťaži Vedec roka SR odovzdali tento týždeň v piatich kategóriách už po 20-krát.