Mal nás ochrániť pred hladomorom. Sklad v Nórsku však ohrozuje klíma

Úložisko obsahuje stovky miliónov semien rastlín vrátane tých, ktoré už zo Zeme vymizli.

20. máj 2017 o 15:38 Pavol Štrba

BRATISLAVA. Zatiaľ to nie je katastrofa, ale rozhodne je to varovanie do budúcnosti. Keď vedci v roku 2008 v nórskych Špicbergoch postavili obrovský sklad semien rastlín najrozličnejších druhov, arktický ľad a chlad mali zabezpečiť, že semená prežijú aj prípadné prírodné katastrofy.

Vrátane klimatických zmien.

Ľad sa topí

“ Nečakali sme, že trvalý mráz tam nebude po celý čas a že zažijeme takéto extrémne počasie. „ Hege Nja Aschimová, zástupkyňa nórskej vlády

Sklad postavili ako poistku pre budúce generácie. Ak napríklad v budúcnosti nebudeme schopní dopestovať si dostatočné množstvo potravy, stále sa budeme môcť spoľahnúť na potravu z rastlín, ktoré už zo Zeme vymizli a začať ich pestovať opäť.

Ani sklad v nórskom Svalbarde ukrytý hlboko v zemi však nie je, zdá sa, imúnny voči globálnemu otepľovaniu. V oblasti najnovšie zaznamenali rapídne zvýšenie teploty, v dôsledku ktorej sa okolitý ľad začal roztápať.

"Nečakali sme, že trvalý mráz tam nebude po celý čas a že zažijeme takéto extrémne počasie,“ cituje Guardian Hege Nja Aschimovú z nórskej vlády, ktorá sklad vlastní.

Semená rastlín ukryté v sklade sú zatiaľ v bezpečí. Nie je jasné dokedy. (zdroj: SITA/AP)

Panika nie, obavy áno

Vedci zatiaľ nerobia paniku a semená sú v sklade, aspoň nateraz, v bezpečí. Obávajú sa však, že ak teplota na Špicbergoch bude stúpať aj v budúcnosti, projekt to môže ohroziť.

Sklad obsahuje až 500 miliónov semien z takmer 900-tisíc rôznych druhov rastlín. Vrátane tých, ktoré už dnes úplne vymizli z prirodzeného prostredia či polí.