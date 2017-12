Čína hovorí o obrovskom prelome, ťaží horiaci ľad

Hydrát metánu môže byť budúcnosťou. Dosiaľ sme ho nevedeli ťažiť.

19. máj 2017 o 17:01 Tomáš Prokopčák

PEKING, BRATISLAVA. Vyzerá ako kocky ľadu. A v princípe to aj vodný ľad je, no keď by ste k nemu priblížili plameň zapaľovača, tento zvláštny ľad by vám začal horieť. Hydrát metánu je totiž vodný ľad, ktorý vo svojej kryštalickej mriežke väzní molekuly metánu.

Látka, ktorá by mohla v najbližších rokoch odštartovať novú energetickú revolúciu, sa nachádza v rozsiahlych podzemných či podmorských náleziskách po celej našej planéte. Čína teraz tvrdí, že sa jej podaril zásadný prelom v jej ťažbe.

Prvý raz sa jej podarilo získať plyn spod dna Juhočínskeho mora.

Je prakticky všade

Metánhydráty môžu byť energetickou budúcnosťou. Teoreticky by takáto energia mohla nahradiť alebo doplniť dnešné fosílne palivá a dočasne vyriešiť náš problém s nedostatkom ropy či zemného plynu.

Horiaci hydrát metánu. (zdroj: WIKIMEDIA/CC/ United States Geological Survey)

Preto viacero krajín vrátane Japonska či Spojených štátov odštartovalo technologické preteky, komu sa prvému podarí vytvoriť dostupný a efektívny spôsob ťažby. Dnes sa totiž ťažba metánu uväzneného v ľadu nevyplatí.

„Teraz to je po prvý raz, čo produkčné kapacity vyzerajú sľubne," komentuje pre BBC čínske vyhlásenie Praveen Linga zo Singapurskej národnej univerzity. „Ak ale hovoríme o realistickom komerčnom využívaní, myslíme skôr na rok 2025."

Hydrát metánu či klatrát metánu vzniká pri veľmi nízkych teplotách a vysokom tlaku. Vedci si dlho mysleli, že vzniká len vo vesmíre, pravdepodobne na okraji našej slnečnej sústavy.

V tridsiatych rokoch sa však táto látka objavila v potrubiach plynovodov a v šesťdesiatych rokoch na ňu vedci narazili aj na chladom severe Ruska. Dnes vieme, že sa nachádza v podmorských sedimetoch prakticky všetkých svetových oceánov.

Skúmanie jej ťažby však odštartovalo až začiatkom tohto tisícročia. Zdá sa, že v súčasnosti je technologicky najďalej Čína, ktorá je dnes zároveň najnenásytnejším konzumentom energie.

Nie je to čistá energia

Odborníci predpokladajú, že komerčná produkcia sa neobjaví ešte niekoľko nasledujúcich rokov.

A aj keď tento plyn pri spaľovaní zaťažuje životné prostredie menej ako ropa či uhlie, stále to nie je čistý zdroj energie. Navyše, metán je extrémne výrazný skleníkový plyn, rádovo horší ako oxid uhličitý. Pri ťažbe či jeho transporte nastávajú významné úniky do atmosféry.

Vyhlásenie čínskych úradov o prelome pri ťažbe sa však už prejavilo. Podľa CNN akcie čínskych energetických firiem okamžite poskočili o desať percent.