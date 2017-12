Rastliny naozaj počujú, ukazuje niekoľko výskumov

Nové zistenia naznačujú, že rastliny naozaj reagujú na zvuky.

19. máj 2017 o 15:46 Tomáš Prokopčák

Rozprávajte sa so svojimi rastlinkami. Púšťajte im dobrú hudbu, budú lepšie rásť.

Podobné tvrdenia boli dlho považované za pavedu. Navyše, nepodporoval ich žiaden seriózny vedecký výskum. Neznamená to však, že rastliny okolo nás nenačúvajú, skôr naopak.

Niekoľko experimentov z posledných rokov ukazuje, že rastliny reagujú na zvuk vody, bránia sa, keď započujú húsenicu chrúmať listy alebo uvoľnia peľové zrnká, keď počujú bzučanie včiel.

Ako to teda s rastlinami a ich schopnosťou počúvať je? Čo rastliny robili, keď vnímali zvuky? A ako by sme si to mohli doma otestovať?

Vypočujte si podcast TECH_FM.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/323399328&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false