Balóny s internetom pomáhali v Peru pri záplavách

Projekt Loon ukázal, že dokáže v krízových situáciách zaistiť spojenie pre záchranárov, štát i občanov.

18. máj 2017 o 12:06 Milan Gigel

LIMA, BRATISLAVA. Nezvyčajnú skúšku má za sebou projekt Loon, ktorého vývoju sa venuje už niekoľko rokov spoločnosť Google. Balóny vo veľkosti tenisového ihriska nesúce telekomunikačný hardvér pokrývali dátovou konektivitou zaplavené oblasti v Peru.

Hoci sa vývojári venujú zdokonaľovaniu už dlhú dobu, doposiaľ vždy technológiu skúšali iba v malom meradle, vždy s obmedzenou používateľskou komunitou. Pri intenzívnych záplavách, ktoré sa cez Peru prehnali v januári bol však Google pripravený nasadiť svoju pomoc v plnom rozsahu.

Firma o tom podľa BBC informovala až teraz v súvislosti so systémom, ktorý používa na riadenie balónov. Umelá inteligencia monitoruje všetky poveternostné dáta, aby z naučených dát uskutočňovala také manévre, ktoré udržia balóny čo najdlhšie nad určeným územím.

Ak by balóny zotrvali v jedinej výške, prúdenie vzduchu by ich zanieslo preč. Ak však dokážu svoju výšku regulovať, poklesom do iných vzdušných prúdov sa dokážu vracať späť. To všetko prebieha bez spotreby paliva.

V priebehu 3 mesiacov cez dátovú sieť prešlo 160 gigabajtov dát, z ktorých Google napočítal dva milióny e-mailov a 30 miliónov krátkych správ cez komunikačné siete. Balóny obslúžili prevádzku z výšky 20 kilometrov nad zemou, pričom pokrývali plochu približne 40 tisíc kilometrov štvorcových.

Google vyvinul technológiu pre vstup na rozvojové trhy, v súčasnosti dokáže udržať balóny vo vzduchu na dobu 190 dní. Facebook vyvíja pre rovnaký účel solárne drony.