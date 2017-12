Päť najdôležitejší vecí, ktoré Google oznámil na veľkej konferencii

Umelá inteligencia má byť praktickým pomocníkom do života. Google tomu prispôsobuje svoje projekty.

18. máj 2017 o 11:45 Milan Gigel

video //www.youtube.com/embed/CNLVZjBE08g

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Google na vývojárskej konferencii I/O ukázal, sadu vylepšení pre súčasné produkty, ktoré naznačujú, akým smerom a bude firma uberať.

Podľa BBC chce, aby umelá inteligencia prenikla do hĺbky života a pomáhala pri riešení každodenných problémov.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Google mení svoje hrozné smajlíky. Takto budú vyzerať nové

1. Google Lens

Predstavte si mobilnú aplikáciu, ktorá dokáže slovami opísať všetko čo zachytí kamerou. Presne takto má fungovať projekt Google Lens. Namierite kameru na kvet, hmyz alebo hubu a okamžite sa dozviete ich názov a základné encyklopedické informácie.

Nasnímate fasádu reštaurácie a ihneď máte pred sebou hodnotenie od zákazníkov, ale i jedálenský lístok. A ak príde na cudzie jazyky, okamžite máte pred sebou preklad.

Google doposiaľ riešil takéto úlohy pomocou jednoduchších technológií, od umelej inteligencie si však sľubuje, že zastane úlohu vizuálneho osobného asistenta. Čím viac odborov zvládne, tým väčšiu oporu budete mať bez toho, aby ste museli čokoľvek ťukať na virtuálnej klávesnici a používať vyhľadávač.

Tu už nejde iba o rozoznávanie tovarov či čiarových kódov z kníh, Google chce byť nápomocný v praktickom živote bez obmedzení.

(zdroj: google)

2. Nové fotonástroje

Cvaknete a máte snímku, ktorú chcete ukazovať svojim známym. Hoci sa fotoaparáty v mobiloch zdokonaľujú, ľudia stále zvyšujú svoje nároky na to, ako by mali snímky vyzerať. Bez dodatočnej úpravy to nejde a uvedomuje si to aj Google.

Umelú inteligenciu trénuje na to, aby po vzore skúseného grafika dokázala uskutočniť korekcie, úpravy a retuše tak, aby vznikli snímky priam profesionálne.

To všetko bez aktívneho zásahu používateľa.

Systémy Googlu analyzujú snímku v kontexte, aby z nej odstránili všetky rušivé prvky. Elektrické káble či pletivo? Okamžite vypadnú von.

Podobné je to aj s triedením fotografií, ich zostavovaním do albumov, či tvorbe časových osí. Aby sme sa neutopili v archíve snímok, v ktorom driemu pekné zábery bez úžitku, Google chce vniesť prehľad do všetkého. A popri tom aj zaistiť súkromie analýzou snímok samotných.

V praxi budete môcť vytvoriť zdieľanú zbierku fotiek s jednou blízkou osobou. Človek, s ktorým fotky zdieľate uvidí v reálnom čase všetky fotky, ktoré spravíte na vlastnom telefóne. Systém však vie zapnúť filtrovanie napríklad tak, aby sa automaticky zdieľali len fotografie konkrétnych ľudí.

(zdroj: google)

3. Virtuálna realita Daydream

Google od minulého roka intenzívne pracuje na platforme s názvom Daydream, ktorá už nemá byť iba vývojárskym projektom pre mobil zasunutý do filcového puzdra, ktorý si nasadíte na hlavu. Bol to len úvod, ktorý sa mení na samostatne fungujúci hardvér.

Už tento rok by sa mal na verejnosť dostať prvý headset, pri ktorom Google spolupracuje s hardvérovými partnermi Lenovo a HTC. Pri vývoji senzorov pomohla firma Qualcomm.

Kompletný hardvér sa bude nachádzať v headsete, k dátam bude pristupovať prostredníctvom sieťového rozhrania. Znamená to, že mobil a počítač zostanú mimo hru, všetko obslúži headset sám.

K tejto platforme sa pripája aj Samsung. Vzniká tak protiváha k projektu Oculus VR, ktorý beží pod taktovkou Facebooku.

(zdroj: google)

4. Navigačný systém

Je fajn, ak vám GPS nakreslí bodku na mape a je veľkou prednosťou, ak to dokáže spraviť aj vtedy ak ste v interiéri. Skúste sa však vymotať v obrovskom hoteli v Las Vegas, alebo na veľkej tržnici so stánkami. Nová technológia VPS - visual positioning system - chce pomáhať v mapovaní priestoru pomocou vizuálneho záznamu.

Mobil si bude snímať cestu ktorou idete a popri tom bude vytvárať mapu nového miesta. Priebežne vytvorí pôdorys podobným spôsobom, ako to robia najšikovnejšie robotické vysávače. Bez toho, aby Google musel mať vopred spracované mapy, na mieste sa spravia podľa prejdených cestičiek.

Systém vychádza z hardvérovej platformy Tango, či však bude šikovný aj pre spotrebiteľské použitie Google zatiaľ netuší.

(zdroj: google)

5. Lepší Google Home

Nielen digitálny asistent Alexa od Amazonu sa tlačí do domácností. Google tiež cíti že ide o nový kanál pre sprístupnenie digitálnych služieb. Zariadenie Google Home chce naučiť predvídať potreby a konanie ľudí. Zo zariadenia sa má stať virtuálny asistent a nie len automat ktorý otvorí ústa ak sa ho niekto čosi spýta.

Google Home má sledovať informácie a prinášať ich používateľom v predstihu. Bude vedieť napríklad iniciatívne upozorniť na meškanie plánovaného letu aj bez toho, aby sa používateľ musel priamo spýtať.

Podobné je to s informáciami z plánovača, e-mailov či ostatných služieb. Google chce hľadať nové príležitosti pre pro-aktívnu pomoc a popri tom otvára nové vývojárske nástroje, ktoré umožnia iným firmám prepojiť ich vlastné projekty s hlasovou asistenciou.