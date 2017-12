Mobily budeme nabíjať iba päť minút, už od budúceho roka

Na výrobné linky mieri technológia, ktorá zdokonalí batérie mobilov i vozidiel.

17. máj 2017

TEL AVIV, BRATISLAVA. Iba päť minút na plné nabitie. Tak by mala vyzerať nová technológia, ktorú che už od začiatku budúceho roka vyrábať izraelská firma StoreDot. Prototyp, ktorý spoločnosť predstavila v roku 2014 s 30-sekundovým nabíjacím cyklom, tak dostane svoju komerčnú podobu.

Dnes sa rýchlonabíjaním zaoberá veľa firiem. Časť odborníkov je však podľa CNBC skeptická a upozorňuje na nedávne problémy, ktoré mala so svojimi smartfónmi napríklad spoločnosť Samsung.

Tá má svoj vlastný systém s názvom Adaptive Fast Charging, podobný systém rýchleho nabíjania možno nájsť aj na mobiloch s čipmi Snapdragon. Tie sú vybavené technológiou QuickCharge.

No hoci mobily nemusia na nabíjačke ležať celú noc, stále potrebujú hodinu času, aby načerpali slušný objem energie.

Firma StoreDot zatiaľ neprezradila, ktorí výrobcovia akumulátorov sa majú podieľať na rozšírení jej technológie. Hovorí len, že ju chce nasadiť aj do automobilového priemyslu.

FlashBattery by mala využívať nanotechnológie a mala by sa vyhnúť extrémne horľavým materiálom. Zahriatie pri nabíjaní by tak nemalo viesť k riziku výbuchu.