Skladníci dostanú druhú chrbticu, nebudú ich už bolieť chrbty

Nová generácia pracovných pomôcok má priniesť úľavu telu.

16. máj 2017 o 12:40 Milan Gigel

CHRISTIANSBURG, BRATISLAVA. Nová pracovná pomôcka má zabrániť tomu, aby si skladníci či vykladači tovaru ničili svoje chrbtice a kĺby.

Novinku z vlastného vývoja testuje priamo v predajnej sieti americká obchodná firma Lowe. Ide o exoskelet, ktorý po vzore vonkajšej kostry živočíchov funguje bez akéhokoľvek motora. Sila na pohyb sa akumuluje priamo v materiáli pri jednej fáze pohybu, aby sa uvoľnila pri inej.

Vďaka tomu môžu ľudia pohybovať s bremenami bez toho, aby priveľmi zaťažovali svoje svaly a kĺby. Projekt využíva pružný materiál na báze uhlíkových vlákien, ktorého konštrukcia je pomocou popruhov upevnená k telu.

V ľahkej fáze pohybu bez záťaže sa sila akumuluje v ohybe tyčí, ktoré rovnomerne v celom rozsahu do seba poberajú energiu. V ťažšej fáze pri presúvaní bremena sa zasa k sile tela pridáva energia z odpružených tyčí.

Hoci podľa magazínu Ditgital Trends ide o projekt v počiatočnom štádiu vývoja, firma verí, že v živom experimente získa dodatočné informácie na to, aby svoj exoskelet upravila do pohodlnejšej a menej rušivej podoby. Pružinový systém by mal ochrániť pracovníkov pred zvýšenou záťažou, nie zvýšiť ich možnosti a silu v práci.

Exoskelety sú predmetom dlhodobého vývoja a firmy sa doposiaľ špecializovali takmer výhradne na riešenia s vlastným pohonom.

Táto vonkajšia "kostra" dokáže pomáhať hendikepovaným prekonať obmedzenia svojho tela, ale aj prepožičať špecialistom pri pracovnom nasadení nevídanú silu či obratnosť.