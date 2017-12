Populárnemu MP3 končí licencia, nahradia ho modernejšie formáty

Vývojári ukončili podporu obľúbeného formátu.

16. máj 2017 o 11:34 Milan Gigel, Sme.sk

FÜRTH, BRATISLAVA. Je čas, aby technológia MP3 umrela a uvoľnila priestor modernejším kompresným algoritmom - tvrdia vývojári z Fraunhofer Institute for Integrated Circuits, ktorí sa rozhodli ukončiť licenčný program pre tento formát.

Médiá, vrátane sme.sk, najprv nesprávne informovali, že by to malo znamenať úplné upustenie od používania tohto formátu, v skutočnosti sa to však týka iba niektorých patentov a softvérov, súvisiacich s formátom MP3, vysvetľuje CNET.com.

Firmy tak naďalej budú môcť používať formát MP3. Ako dodáva CNET, k rovnakému kroku došlo aj v prípade formátu GIF pred vyše desiatimi rokov. Gifká napokon zažili renesanciu a internetové vtípky si nevieme predstaviť bez nich.

Formát MP3 bude patriť do minulosti, ak už nepatrí, najmä pri profesionálnej distribúcii hudby.

MP3 má za sebou dlhú históriu vývoja od konca 80-tych rokov. V súčasnosti už formát nedokáže držať krok s konkurenciou.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: 12 vecí, ktoré sme zažívali s MP3-kami a dnešné deti si ich už nebudú pamätať

Vývojári podľa denníka The Telegraph vidia budúcnosť digitálneho audia vo formáte AAC, ktorý má dostatok potenciálu pre ďalšie zdokonaľovanie.

Dúfajú, že sa im ukončením licenčného programu podarí dosiahnuť útlm technológie, ktorá sa na niekoľko desaťročí stala nielen pevným štandardom, ale aj synonymom pre digitalizovanú hudbu.

MP3 formát vďaka kompresii vyžaduje oproti CD nosičom iba desatinu úložného priestoru so zachovaním kvality, ktorú laik od pôvodného formátu nikdy nerozozná. Stal sa aj odvetvovým štandardom pre výrobcov čipov, ktoré sa dostávajú do širokej škály produktov.

Využila ho i firma Apple, pri uvedení svojich iPodov na trh v roku 2001. Tým utvrdila tento štandard v komerčnom segmente, aby sa stal formátom pre predaj digitálnej hudby.

Na druhej strane, úspešná kompresia rozpumpovala život v P2P sieťach pre zdieľanie multimediálneho obsahu a stala sa cestou k porušovaniu autorských práv vo veľkom rozmere.

V článku boli opravené a doplnené informácie i nadpis.