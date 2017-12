Exoplanéty opäť prekvapili, našli Neptún s atmosférou Jupitera

Podrobná štúdia planéty HAT-P-26B odhalila nové možnosti formovania a vývoja planét.

16. máj 2017 o 11:23 Gregor Kaclík

BRATISLAVA. Ak by ste hľadali jednu vlastnosť, ktorú majú tisícky doteraz objavených exoplanét spoločnú, bola by to schopnosť prekvapiť vedcov.

Podarilo sa to aj planéte HAT-P-26B vzdialenej 437 svetelných rokov. Planéta je takzvaný „teplý Neptún“, teda teleso približne veľkosti Neptúnu, ktoré sa nachádza bližšie pri svojej hviezde. Vedci na nej našli primitívnu atmosféru, zloženú skoro výhradne z vodíka a hélia.

Ich štúdia atmosféry je jednou z najdetailnejších svojho druhu. Na analýzu využili momenty, keď planéte prechádzala pred svojim slnkom. Počas prechodu totiž atmosféra absorbuje iba niektoré vlnové dĺžky a tie zvyšné, vyfiltrované, dorazia až k nám, čo umožnilo zistiť chemické zloženie atmosféry.

Aby získali dostatok informácií, planétu sledovali súčasne Hubblovým teleskopom aj Spitzerovým vesmírnym ďalekohľadom.

Menej kovov

Ľadoví obri ako Neptún alebo Urán často obsahujú veľké množstvo ťažších prvkov. HAT-P-26B však tento trend úplne vyvracia – svojim zložením pripomína skôr Saturn alebo Jupiter. „Náš hlavný záver je, že HAT-P-26B vznikol iným spôsobom ako planéty v našej Slnečnej sústave,“ vysvetľuje vedúca výskumníčka Hannah Wakefordová z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA. „Pravdepodobne sa formoval blízko svojho slnka, kde sa nenachádzalo toľko zmrznutého kovového materiálu.

HAT-P-26B tak rozvrátil teórie, ktoré exoplanéty v minulosti potvrdili. Špecificky išlo o ďalšieho ľadového obra HAT-P-11b a plynný obor WASP-43b, dvakrát tak veľký ako Jupiter.

Plány do budúcnosti

Už len samotný objem informácií, ktorý sa vedcom podarilo získať, je obdivuhodný. „Planéty veľkosti Neptúnu sú jednými z najbežnejších exoplanét, aké sme doteraz objavili. Kvôli ich relatívne malej veľkosti oproti ich slnkám sú merania náročne,“ pokračuje Wakefordová.

Podrobnejší výskum umožní až vypustenie vesmírneho teleskopu James Webb v októbri 2018. Štúdia je iba jednou z mnohých častí skladačky, akými rôznymi spôsobmi sa môžu planéty mimo našej Slnečnej sústavy formovať a vyvíjať.

„Budúce merania atmosféry tejto a mnohých ďalších planét nám postupne môžu dať odpoveď na jednu z najväčších otázok: aké ľahké je vytvoriť slnečnú sústavu ako tú našu?“ naznačuje smer budúceho výskumu Wakefordová.