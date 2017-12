Záhadný tvor, ktorého vyplavilo v Indonézii, je iba mŕtva veľryba

Za bežných okolností klesne mŕtve telo veľrýb ku dnu, občas sa nafúknu ako balón.

15. máj 2017 o 17:22 Renáta Zelná

Na pobrežie indonézskeho ostrova Seram minulý týždeň more vyplavilo podivnú zdochlinu. Zo spľasnutého, zapáchajúceho tela trčala obrovská kosť pripomínajúca sloní kel. Miestni obyvatelia si mysleli, že objavili morskú príšeru. Ich objav bol omnoho menej záhadný.

Zdochlina patrí do podradu veľrýb kosticovce. Vedci nevedia presne určiť o aký druh ide, odhadujú, že zostatky patria buď vráskavcovi ozrutnému alebo jeho príbuznému druhu balaenoptera brydei.

Keď umrie obrovská veľryba, zvyčajne klesne na dno oceánu. Tu jej mŕtvola slúži ako zdroj potravy pre červy, žraloky, sliznatky a iné morské živočíchy. Vo vzácnych prípadoch sa však zviera nafúkne ako balón a vlny ho odplavia až na breh.

"V oceánoch je veľa vecí, o ktorých nič nevieme. Nie je tam však nič takéto veľké, čo by sme doteraz nepoznali," povedal pre web Live Science Alexander Werth, biológ veľrýb.

Indonézska veľryba mohla byť mŕtva aj niekoľko mesiacov. Počas rozkladu sa v nej nahromadili plyny z baktérií, ktoré žijú v črevách veľryby. Baktérie sa rozmnožujú ďalej aj po úmrtí a zapáchajú.

"To je len ďalší dôvod, prečo nechcete byť pri tejto veci blízko. Nie preto, že by to boli strašidelné stvorenia, ale preto, že uvoľňujú dosť odporné, škodlivé plyny," hovorí Werth. zapáchajúce plyny za normálnych podmienok z tela veľryby uniknú a jej telo klesne ku dnu.

V tomto prípade mohla mať veľryba len vnútorné zranenia, ktoré neumožnili plynom unikať. Prípadne mohla mať bakteriálnu infekciu alebo umrieť v teplých vodách, ktoré len podporujú rast baktérií, hovorí Werth.

Vdychovanie výparov z mŕtvoly nie je samo o sebe nebezpečné. Ľudia by však určite nemali piť ani kúpať sa vo vode v ich blízkosti. V okolí veľryby sa uvolnila aj červenkastá tekutina, ktorá bola zrejme zmiešaninou krvi a tuku, ktoré mohli tiež obsahovať premnožené baktérie.