Viac prachu znamená čistejší vzduch

Mieru znečistenia vzduchu v čínskych mestách ovplyvňuje aj to, koľko prachu z púšte Gobi sa nad ne dostane.

13. máj 2017 o 16:34 Matúš Krčmárik

ŠANGHAJ, BRATISLAVA. Keď je vo vzduchu menej prachu, možno máte chuť chodiť častejšie na vzduch, no v skutočnosti ten vzduch môže byť škodlivejší.

Na základe skúmania znečistenia vzduchu v čínskych mestách to tvrdia vedci z Tichomorského sevozápadného národného laboratória v americkom štáte Washington.

Znečistenie vzduchu v mestách je v Číne obrovským problémom. Zlý vzduch je príčinou 1,6 milióna úmrti ročne, čo je v Číne asi sedemnásť percent všetkých zosnulých. Stovky miliónov ľudí dýchajú vzduch znečistený továrňami či tepelnými elektrárňami.

Podľa novej štúdie to, ako veľmi znečistený vzduch práve je, záleží aj od prachu, ktorý sa do vzduchu dostáva z púšte Gobi. Teda prírodné "znečistenie" ovplyvňuje to spôsobené človekom.

Prach vo vzduchu totiž odráža tepelné lúče. Ak tam nie je, dostávajú sa na povrch Zeme a zohrievajú ju. To zas vedie k tomu, že sa zmenšuje rozdiel medzi teplotou pevniny a oceánu. Tento rozdiel vyvoláva vetry, keď je rozdiel menší, vetry sú slabšie. A slabšie vetry znamenajú, že emisie ostávajú nad mestami dlhšie.

Množstvo čiastočok prachu vo vzduchu sa môže meniť aj o tretinu. Vplyv na rýchlosť vetra síce nie je veľmi veľká, prach ju môže zmenšiť asi o desatinu, no ak sa to deje dlhodobo na veľkom území, má to vplyv na znečistenie. Aj táto malá zmena totiž znamená, že v zime je východnej Číne aj o 13 percent viac znečistený vzduch.

„Prach vo vzduchu síce môže znižovať viditeľnosť, no z pohľadu kvality vzduchu nie je až taký nebezpečný,“ povedala pre BBC oceanografička Lynn Russellová.

