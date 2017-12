More stúpne o metre. Čo sa stane, keď sa rozpadne ľadovec skazy

Antarktídu pokrýva najväčšia masa ľadu na svete. Ak by sa roztopil iba zlomok jeho objemu, prinieslo by to neriešiteľné problémy pre desiatky miliónov ľudí v pobrežných oblastiach. Tento spiaci gigant, ako ho prezývajú glaciológovia, sa však raz začne prebúdzať.

Svet sa následným nepriaznivým dôsledkom nevyhne niekoľko tisícročí.

Najnovšie vedecké výskumy potvrdzujú, že Antarktídu zasiahne otepľovanie atmosféry oveľa skôr a výraznejšie, než to naznačujú súčasné klimatické modely a ako sa ešte donedávna domnievali takmer všetci vedci.

Zabudnite na „pomalé“ ľadovce

“ V konečnom dôsledku by nebolo možné zabrániť nárastu hladiny svetových oceánov takmer o päť metrov. „

Najodľahlejší a najchladnejší kontinent ešte donedávna nepriťahoval významnejšiu pozornosť vedcov a o to menej širokej verejnosti.

Podľa poslednej správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC), ktorá je základom pri rokovaní vlád na celosvetovej úrovni, by ľadovce Antarktídy nemali ku zvýšeniu hladiny svetového oceánu do konca storočia prispieť viac ako 15 cm, podľa niektorých scenárov sa môže hladina oceánu ich vplyvom dokonca mierne znížiť.

Nové poznatky však pribúdajú rýchlo a spolu s nimi sa mení aj pohľad glaciológov na rýchlosť topenia antarktických ľadovcov.

Jedným z kľúčových ľadovcov sveta, ktorý výraznou mierou rozhodne o pobreží v nadchádzajúcich desaťročiach a storočiach, je hora ľadu nazvaná Thwaites. Nielenže je jedným z najväčších ľadovcov na svete, no zároveň funguje ako zátka, ktorá drží pokope veľkú časť západnej časti Antarktídy.

Takéto obrovské masy ľadu a snehu sa nesprávajú ako kocky ľadu, teda neroztápajú sa postupne a pomaly.