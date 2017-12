Notebooky od HP majú chybu. Hackeri počujú, ako píšete heslá aj správy

Ovládače od výrobcu čipu otvorili špehovacie vrátka na podnikových modeloch.

12. máj 2017 o 13:45 Milan Gigel

PALO ALTO, BRATISLAVA. Netradičné správanie odhalili bezpečnostní analytici firmy Modzero v ovládačoch zvukovej karty v notebookoch firmy Hewlett Packard. Jeho obslužný program odchytáva všetky informácie vpísané do počítača prostredníctvom klávesnice.

Tie je možné pomocou ľubovoľného softvéru odchytiť na ďalšie spracovanie z ovládača, alebo ich presmerovať do súboru, z ktorého možno následne dáta čítať. Znamená to, že všetky heslá, digitálne identity, či texty so zvýšeným stupňom utajenia sú v potenciálnom nebezpečenstve.

Nezvyčajné správanie je podľa magazínu Digital Trends súčasťou obslužného modulu MicTray64, ktorý firme HP ku svojim zvukovým čipom poskytla firma Conexant.

Výrobca už o bezpečnostnom prehrešku vie a chystá sériu aktualizácií, ktorá bezpečnostné riziko odstráni.

Ovládač samotný ľudí nešpehuje, otvára však priame vrátka k čítaniu dôverných dát pre škodlivé kódy, ktoré by sa do počítačov mohli dostať prostredníctvom hackerských útokov či špehovania vládnymi agentúrami.

Problémový softvér je súčasťou viacerých modelov z notebookových radov EliteBook, ProBook, Zbook a Elite, ktoré sa radia k profesionálnym a podnikovým zariadeniam.