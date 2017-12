Zem kedysi bola naozaj nudná a naoko rovná

Analýza drobných zrniek ukázala, ako vyzerala naša planéta relatívne krátko po svojom vzniku.

12. máj 2017 o 12:06 Tomáš Prokopčák

Nazvali by sme ju bábätkom. Len asi 160 miliónov rokov po svojom vzniku naša planéta vyzerala inak, ako ju poznáme dnes. Dokonca radikálne inak.

Vedci to zistili vďaka analýze zirkónových zrniečok zo západnej Austrálie, ktoré majú približne 4,4 miliárd rokov. Ukázali, ako samé vznikli a ako následne vyzerala Zem.

Čo teda pokrývalo povrch našej planéty? Prečo by sa vám na prvý pohľad zdala ako nekonečná mokrá rovina? A ako to súvisí so vznikom života?

Vypočujte si podcast TECH_FM.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/322246831&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false

Získať podcast v iTunes | RSS