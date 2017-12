Z mestského smogu vyrobia ekologické palivá aj energiu

Slnečné lúče môžu pomôcť pri výrobe vodíka.

12. máj 2017 o 11:26 Milan Gigel

(Zdroj: UAntwerpen and KU Leuven)

ANTVERPY, BRATISLAVA. Zbaviť mestá smogu a vyrobiť obnoviteľnú energiu - túto dvojicu výziev spojili do jedného projektu akademici z belgicka. Pracujú na palivovom článku, ktorý využíva pre dosiahnutie cieľa silu slnka.

Výsledky uverejnili vo vedeckom časopise ChemSusChem.

Protoelektrochemický článok je vybavený membránou z nanomateriálov. Nepotrebuje napájanie, nepotrebuje palivo. Namiesto toho sa spolieha na dopadajúce slnečné lúče a systém, ktorý cez jednu z dvojice komôr preháňa znečistený mestský vzduch.

Slnečné lúče spolu s nanomateriálom spúšťajú katalytickú reakciu, pri ktorej sa štiepia zlúčeniny znečistenia. Popri tom sa uvoľní vodík, ktorý prechádza cez membránu do samostatnej komory rovnakým spôsobom, ako sa to deje pri jeho výrobe z vody.

Zozbieraný vodík je možné následne využiť ako palivo pre priame spaľovanie v motoroch, alebo pre výrobu elektriny v palivových článkoch, kde sa vodík spája s kyslíkom. Výsledkom je energia ktorá nezaťaží životné prostredie a ovzdušie, ktoré je zbavené najhrubšieho znečistenia.

Hoci podľa magazínu Science Daily vedci v tejto chvíli pracujú s článkami, ktoré nie sú väčšie ako poštová známka, dúfajú že sa im podarí technológiu dotiahnuť do veľkého formátu, aby priniesla skutočný úžitok. Mestá intenzívne bojujú so smogom, ktorý priamo ohrozuje ich obyvateľov.

Doposiaľ vzniklo iba málo projektov komerčného rázu, ktoré by si so smogom dokázali poradiť. Všetky využívajú filtračný systém na to, aby zo vzduchu oddelili pevné častice pre ich ďalšie využitie. Ide však iba o drobnejšie projekty, ktoré nedokážu držať krok s narastajúcim objemom automobilovej dopravy.

DOI: 10.1002/cssc.201700485